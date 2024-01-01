Yılbaşı özel çekiliş sonuçları belli oldu: 2024 Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?
Milli Piyango 2024 sonuçları açıklandı, ikramiyeler sahiplerini buldu. Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaraya çıktı sorusu yılbaşı çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yanıt buldu. 400 milyon TL'lik ikramiyenin kazananı tüm ülke tarafından merak ediliyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye hangi numaralara çıktı? Büyük ikramiye nereye çıktı?
Milli Piyango sonuçları yılbaşı çekilişinin tamamlanması ardından büyüklü-küçüklü ikramiyeler sahiplerini buldu. Canlı yayında açıklanan Milli Piyango sonuçları online sistem üzerinden de paylaşıldı.
Büyük ikramiye Milli Piyango Online'dan alınan 1 tam bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı.
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı talihli il henüz açıklanmadı.
2023 Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıkmıştı?
31 Aralık 2023 Milli Piyango Çekilişi'nde 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 4 çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyenin çıktığı talihli iller ise şu şekildeydi:
* Giresun-Merkez
* İstanbul-Şişli
* Bursa-Osmangazi
(Biletler online olarak satılmıştı.)