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YKS tercih süresi uzatıldı

ÖSYM, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süresinin 4 Ağustos'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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YKS tercih süresi uzatıldı
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ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 06 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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