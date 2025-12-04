  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yoklamada dijital devrim: Üniversitelerde QR kodlu sistem başladı
Takip Et

Yoklamada dijital devrim: Üniversitelerde QR kodlu sistem başladı

Üniversitelerde klasik yoklama listeleri yerini teknolojiye bıraktı. Kağıtla yoklama yerine artık QR kodlu ve konum doğrulamalı dijital sistem uygulanmaya başlandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yoklamada dijital devrim: Üniversitelerde QR kodlu sistem başladı
Takip Et

Üniversitelerde yıllardır kullanılan, sınıf sınıf dolaştırılan imza listeleri yerini dijital yoklama sistemlerine bırakıyor. Artık birçok üniversitede ders başlangıcında iki farklı yöntemle elektronik yoklama alınıyor. Bu sayede hem zaman kazanılıyor hem de kâğıt israfı önleniyor.

QR kodla yoklama en yaygın kullanılan yöntem. Dersin başında öğretim görevlisi sisteme özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu telefonlarıyla tarayarak yoklamalarını tamamlıyor. Kodlar, yalnızca o derse özel ve kısa süre içinde geçerliliğini yitirecek şekilde ayarlanıyor. Böylece ders saati dışında okutma yapılması engelleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ikinci yöntem ise üniversitelerin resmî mobil uygulamaları üzerinden işliyor. Öğretim üyesi uygulama üzerinden “yoklamayı açıyor”, öğrenciler ise “yoklamaya katıl” seçeneğine basıyor. Konum bilgisi ve cihaz doğrulama sayesinde öğrencinin sınıfta olup olmadığı kolayca tespit ediliyor.

Her iki sistem de öğretim görevlilerine önemli ölçüde zaman kazandırıyor, yoklamalar anında sisteme düşüyor ve devam durumları daha güvenli bir şekilde takip edilebiliyor.

Öğrencilerin yerine başkasının yoklama alıp alamayacağı tartışmasına yanıt veren öğrenci Fırat Turğut, dijital sistemin manuel imzaya göre daha güvenli olduğunu belirterek, “Bir başkasının hesabına giriş mümkün olabilir ama hocalar bunu çok kolay fark ediyor. Böyle durumlarda okulda cezai işlem uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz: Toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruzCevdet Yılmaz: Toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruzEkonomi
Kuraklık sıkıntısı büyüyor: İran komşu ülkelerden su satın almak istiyorKuraklık sıkıntısı büyüyor: İran komşu ülkelerden su satın almak istiyorDünya
Gündem
HSK'dan, Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetindeki soyguna ilişkin soruşturma
HSK'dan, Büyükçekmece Adliyesi’nin adlî emanetindeki soyguna ilişkin soruşturma
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul’da 339 organize suç örgütü çökertildi
İstanbul’daki zirvede taşkınlık: 16 kişi tutuklandı
İstanbul’daki zirvede taşkınlık: 16 kişi tutuklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'daki görüşme gizli kalmayacak
TÜİK, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtı
TÜİK, iktisatçı Mustafa Sönmez'e tazminat davası açtı
Adalar Adliyesi adli emanetinde soygun: Zabıt katibi tutuklandı
Adalar Adliyesi adli emanetinde soygun: Zabıt katibi tutuklandı