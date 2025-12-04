Yoklamada dijital devrim: Üniversitelerde QR kodlu sistem başladı

Üniversitelerde yıllardır kullanılan, sınıf sınıf dolaştırılan imza listeleri yerini dijital yoklama sistemlerine bırakıyor. Artık birçok üniversitede ders başlangıcında iki farklı yöntemle elektronik yoklama alınıyor. Bu sayede hem zaman kazanılıyor hem de kâğıt israfı önleniyor.

QR kodla yoklama en yaygın kullanılan yöntem. Dersin başında öğretim görevlisi sisteme özel bir QR kod oluşturuyor. Öğrenciler sınıfa girdiklerinde bu kodu telefonlarıyla tarayarak yoklamalarını tamamlıyor. Kodlar, yalnızca o derse özel ve kısa süre içinde geçerliliğini yitirecek şekilde ayarlanıyor. Böylece ders saati dışında okutma yapılması engelleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ikinci yöntem ise üniversitelerin resmî mobil uygulamaları üzerinden işliyor. Öğretim üyesi uygulama üzerinden “yoklamayı açıyor”, öğrenciler ise “yoklamaya katıl” seçeneğine basıyor. Konum bilgisi ve cihaz doğrulama sayesinde öğrencinin sınıfta olup olmadığı kolayca tespit ediliyor.

Her iki sistem de öğretim görevlilerine önemli ölçüde zaman kazandırıyor, yoklamalar anında sisteme düşüyor ve devam durumları daha güvenli bir şekilde takip edilebiliyor.

Öğrencilerin yerine başkasının yoklama alıp alamayacağı tartışmasına yanıt veren öğrenci Fırat Turğut, dijital sistemin manuel imzaya göre daha güvenli olduğunu belirterek, “Bir başkasının hesabına giriş mümkün olabilir ama hocalar bunu çok kolay fark ediyor. Böyle durumlarda okulda cezai işlem uygulanıyor” ifadelerini kullandı.