Cevdet Yılmaz: Toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın paylaşımı üzerinden verileri değerlendirdi.

Yılmaz, "2026'de küresel ticaretteki fırsatlardan azami ölçüde yararlanarak ihracatımızı 282 milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

“Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine ve zayıf dış talep koşullarına rağmen ihracatımızda yükseliş eğilimi sürmektedir.

İhracatımız kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artmış, yıllıklandırılmış değeri 270,6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir.

Yıllıklandırılmış hizmet ihracatımızın ise 122,5 milyar dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz. Böylece Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruz.

2026 yılında küresel ticaretteki fırsatlardan azami ölçüde yararlanarak ihracatımızı 282 milyar ABD dolarının üzerine çıkarıp, dünya mal ihracatındaki payımızı daha yüksek bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz.

İhracatta ticaret diplomasi girişimlerimizin yanı sıra, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, markalaşma, yeşil ve dijital dönüşüm ile finansman desteklerini önceliklendirerek ticaretin derinleştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz.”