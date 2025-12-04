  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mehmet Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti
Takip Et

Mehmet Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti

Bakan Şimşek, bugün açıklanan dış ticaret verilerini değerlendirdi. Şimşek, değerlendirmesinde teknolojiye dikkat çekti.

ŞEYDA UYANIK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mehmet Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti
Takip Et

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım 2025 dış ticaret verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti” diyerek yüksek teknolojili üretim ve ihracata işaret etti.

Şimşek, değerlendirmesi şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayında ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken ithalat küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar gerçekleşti.

İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43’e yükseldi.

Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz.”

Mehmet Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti - Resim : 1

Dış ticaret açığı 7,8 milyar dolar olduDış ticaret açığı 7,8 milyar dolar olduEkonomi
TİM Başkanı Gültepe: Kurda ihracatçıya rekabetçi seviye sunulsunTİM Başkanı Gültepe: Kurda ihracatçıya rekabetçi seviye sunulsunEkonomi

 

Ekonomi
TL'nin reel değeri kasımda geriledi
TL'nin reel değeri kasımda geriledi
Merkez Bankası rezervleri yükseldi
SON DAKİKA
Cevdet Yılmaz: Toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruz
Toplam mal ve hizmet ihracatımızın 393 milyar doları aşmasını bekliyoruz
KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi
KKM hesapları 17 milyar TL'nin altına indi
Papaya üretiminde Alanya’dan ihracat hamlesi
Papaya üretiminde Alanya’dan ihracat hamlesi
TEPAV Perakende Güven Endeksi ekim ayında yükseldi
TEPAV Perakende Güven Endeksi ekim ayında yükseldi