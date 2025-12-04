Mehmet Şimşek: İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kasım 2025 dış ticaret verilerini değerlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti” diyerek yüksek teknolojili üretim ve ihracata işaret etti.

Şimşek, değerlendirmesi şu ifadeleri kullandı:

“Kasım ayında ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken ithalat küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar gerçekleşti.

İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-Kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43’e yükseldi.

Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz.”