YSK Başkanı Yener açıkladı: Elektronik oylama sistemi mi geliyor?

YSK Başkanı Ahmet Yener’in, ‘elektronik seçim sistemi’ konusunda Gazeteci Sinan Burhan’a yaptığı açıklama gündem yarattı. Burhan, Yener’in “Elektronik oylama sistemi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde” dediğini aktardı.

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Gazeteci Sinan Burhan, YSK Başkanı Ahmet Yener ile yaptığı görüşmede, elektronik seçim sistemi hakkında önemli açıklamalar yapıldığını belirtti. Burhan, açıklamasında “Türk seçim sistemi için tarihi bir adım atılıyor. Ahmet Yener Bey ile görüşmemizde, kendisi ‘Rusya, Azerbaycan ve ABD seçimlerini inceledik. Artık dünyada teknoloji en üst düzeyde kullanılıyor. Ankara Üniversitesi ile iş birliği yaparak elektronik oylama sistemi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Karar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde’ dedi. Bu, gerçekten tarihi bir açıklama ve tartışmaya açık bir konu.

“ARGE çalışması yapılıyor”

Altyapısı hazırlanmış durumda, Ankara Üniversitesi ve bilim adamları ile çalışmayı yapmış durumdalar. Teknolojik olarak gerek TÜBİTAK’tan gerek bilişim ajanslarından destek alınmış. ARGE çalışması Ankara Üniversitesi’nde şu anda yapılıyor.” İfadelerini kullandı

YSK Başkanı, "Biz sadece ön hazırlıklarımızı yapacağız" demişti

YSK Başkanı Ahmet Yener, elektronik seçim sistemiyle ilgili yaptığı önceki açıklamalarında, Türkiye'ye uygun bir sistem belirleme sürecinde olduklarını ifade etmişti. Yener, "Elektronik oylamanın Türkiye için artıları ve eksilerini yerinde gözlemleyerek değerlendireceğiz. YSK olarak bu konuda daha önce de çalışmalarımız vardı. Şimdi farklı ülkelerdeki elektronik seçim sistemlerini inceleyip Türkiye'nin koşullarına en uygun olanı belirlemek için çalışıyoruz. Bu konuda nihai karar, yasama düzenlemesi gerektirdiğinden parlamentonundur. Biz sadece ön hazırlıklarımızı yapacağız,” ifadelerini kullanmıştı.