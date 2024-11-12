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Fed’in faiz indirimine veriler yön verecek

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari, “Aralıkta faiz indirimi olup olmayacağını veriler belirleyecek” dedi.

Haber Merkezi
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Fed’in faiz indirimine veriler yön verecek
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Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gelecek ekonomik verilerin Fed'in aralık ayında faiz oranlarını tekrar düşürüp düşürmeyeceğini belirleyeceğini söyledi.

CBS'in ‘Face the Nation’ programında konuşan Kashkari, “Beklenti aralık ayında bir faiz indirimi daha yapacağımız yönünde. Herhangi bir sonuca varmadan önce verilerin gerçekte neye benzediğini görmemiz gerekiyor” dedi.

“Bu altı hafta sonra olacak. Ancak başka bir faiz indiriminin kesinlikle mümkün olduğunu düşünüyorum” diye konuşan Kashkari, bu yıl faiz belirleme komitesi olan FOMC'nin oy hakkına sahip bir üyesi değil.

Fed'in hırçın bir Trump yönetimine nasıl karşılık vereceği sorusuna Kashkari, yasal güvencelerin merkez bankasının bağımsızlığını sağladığını söyledi.

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