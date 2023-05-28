YSK Başkanı Yener: Erdoğan 53,35 - Kılıçdaroğlu 46,652
YSK Başkanı Yener: "An itibarıyla yurt içinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 46,652'dir"
AA
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda kullanılan oyların yüzde 76.41'inin sayıldığını, veri girişinin sürdüğünü bildirdi.
Ahmet Yener, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53,35, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 46,652 oy oranına sahip" açıklaması yaptı.
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