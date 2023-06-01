YSK, Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçlarını duyurdu.

YSK Başkanlığı'nda basın açıklaması yapan Yener, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk tur oylamasının ardından 15 Mayıs'ta Türk siyasi hayatında ilk defa ikinci tur oylama için sürecin başladığını anımsattı.

Bu kapsamda 20 Mayıs'ta yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verme işleminin başladığını hatırlatan Yener, pusulaların basım sürecinin tamamlanmasının ardından 73 ülke, 151 temsilcilik, 16 merkez ile 46 gümrük kapısına oy pusulalarının gönderildiğini bildirdi.

YSK'nin ikinci tur oylamasına ilişkin seçim takviminde belirlenen süreçleri izlediğini kaydeden Yener, 28 Mayıs'taki ikinci tur oylamasına ilişkin 29 ile 31 Mayıs arasında yapılan itirazların Kurul tarafından sonuçlandırıldığını aktardı.

Seçim sonuçlarının yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderildiğini bildiren Yener, şöyle devam etti:

"28 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup, oy kullanma oranı yüzde 85,72; yurt dışında ise gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup, katılım oranı yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52,18 oranında toplam oy oranına ulaştığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup, Kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir. Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum."

2. turda yurt içinde oy kullanan azaldı, yurt dışında arttı

Yener, 14 Mayıs ile 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin karşılaştırılmasına ilişkin bilgilendirmede de bulundu.

Yener, 14 Mayıs seçimlerine yurt içinde 53 milyon 993 bin 683 seçmenin katıldığını, oy kullanma oranının yüzde 88,92 olarak gerçekleştiğini, 28 Mayıs'taki seçimlerde ise 52 milyon 93 bin 375 seçmenin oy kullandığını, oy kullanma oranının ise yüzde 85,72 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Yurt dışı seçmenlerden ise 14 Mayıs'ta 1 milyon 839 bin 470'inin oy kullandığını, katılımın yüzde 53,73 olduğunu kaydeden Yener, 28 Mayıs'ta ise 1 milyon 930 bin 226 seçmenin oy kullandığını, katılımın yüzde 56,34 olduğunu ifade etti.

Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta oy kullanan toplam seçmen sayısının 55 milyon 833 bin 153, katılım oranının yüzde 87,4 olduğunu, 28 Mayıs'ta ise 54 milyon 23 bin 601 seçmenin oy kullandığını, katılımın 84,15 olduğunu söyledi.