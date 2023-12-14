YSK sandık bölgesinde seçmen sayısı sınırını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2024'de yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararına göre, yerel seçimlerde seçmenlerin en az 2 seçim türü için bir sandıkta oy kullanacakları ve tasarruf ilkesini de göz önüne alınarak, bir sandık bölgesinde olabilecek seçmen sayısı 350 olarak belirlendi.