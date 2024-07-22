Yunan bakan haddini aştı: F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz

Open televizyonuna çıkan bakan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz" gibi skandal bir cümle kurdu, Türkiye'nin havacılıkta sıfır olduğunu iddia etti.

Başbakan Miçotakis'in Türkiye'yi rahatsız ettiğini ileri sürüp Atina yönetiminin güçlü ittifaklara sahip olduğunu savunan bakan Georgiadis, 2020 yazında patlak veren Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın ABD ve Fransa ile giriştiği ittifaklara atıfta bulundu.