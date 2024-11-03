  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü sınırda yakalandı
Takip Et

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü sınırda yakalandı

Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 2 FETÖ'cu, sınır birlikleri tarafından yakalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 FETÖ’cü sınırda yakalandı
Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Özgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması: Kimse sessiz kalacağımızı düşünmesinÖzgür Özel'den Ahmet Özer açıklaması: Kimse sessiz kalacağımızı düşünmesinGündem
Sokakta çalışan çocuk sayısı 50 bine yaklaştı!Sokakta çalışan çocuk sayısı 50 bine yaklaştı!Gündem

 

Gündem
Şişli'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu
Şişli'de park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu
Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli olarak devam ediyor
Marmaray'da intihar girişimi! Seferler gecikmeli olarak devam ediyor
Küresel Şehirler Endeksi açıklandı: İstanbul yükselişte
Küresel Şehirler Endeksi açıklandı: İstanbul yükselişte
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangı! Çok sayıda ekip sevk edildi
Çorum'daki patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Çorum'daki patlama anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Ters yönde giden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı
Ters yönde giden araç kazaya neden oldu: 3 ölü, 2 yaralı