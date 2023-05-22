Zafer Partisi'nden 'Ata İttifakı' açıklaması

Zafer Partisi, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır." denildi.

Açıklama, İttifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın basın toplantısında hemen önce paylaşıldı.

Oğan, 2. turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.