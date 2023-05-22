  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Zafer Partisi'nden 'Ata İttifakı' açıklaması
Takip Et

Zafer Partisi'nden 'Ata İttifakı' açıklaması

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır." denildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Zafer Partisi, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ata İttifakı, ortak karar alma ve hareket etme tercihlerinden vazgeçmiştir. Bugünden itibaren, taraflar sadece kendi adlarına karar alacaktır. Bu sebeple Zafer Partisi'nin kararını, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, yarın saat 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacaktır." denildi.

Açıklama, İttifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın basın toplantısında hemen önce paylaşıldı.

Oğan, 2. turda Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini duyurdu.

 

Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladıSinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladıGündem

 

Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan yorumu

Seçim Haberleri

Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan yorumu
Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Seçim 2023 Haberleri

Sinan Oğan, Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
seçim Seçim 2023