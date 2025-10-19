Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye’nin köklü moda markalarından Zeki Triko’nun kurucusu iş insanı Zeki Başeskioğlu, hayatını kaybetti.

Ünlü modacının vefatını torunu Buse Başeskioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ailenin paylaşımında, “Ahmet Zeki Başeskioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 19 Ekim Pazar günü Şişli Teşvikiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilecek” ifadeleri yer aldı.

2021’de icra yoluyla satılmıştı

Başeskioğlu, 1958’de kurduğu Zeki Triko Türk moda dünyasının kült markalarından biri olmuş ancak marka 2021’de icra yoluyla Antalyalı bir iş insanına satılarak yoluna devam etmişti.

Zeki Başeskioğlu kimdir?

1930 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde doğan Ahmet Zeki Başeskioğlu, genç yaşta İzmir’e giderek iş hayatına atıldı. Şapka satarak başladığı ticaret hayatını, daha sonra Mahmutbey’de çorapçılık ve ardından jarse elbise ve konfeksiyon üretimiyle sürdürdü.

1969 yılında ilk ihracatını gerçekleştiren Başeskioğlu, İstanbul’un moda merkezi Rumeli Caddesi’nde mağaza açan ilk tekstilcilerden biri olarak sektörde öncü bir rol oynadı.