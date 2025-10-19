  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
Takip Et

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
Takip Et

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saat 06.00 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 19 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den 7 il için sarı kodlu yağış uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (19 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 şüpheli tutuklandı
32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: 41 şüpheli tutuklandı
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme: Dosya UYAP'ta kapandı
Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında yeni gelişme: Dosya UYAP'ta kapandı
Kulis: Erdoğan, zorunlu eğitimi kısaltan düzenleme için “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdi
Kulis: Erdoğan, zorunlu eğitimi kısaltan düzenleme için “Üzerine biraz daha çalışın” talimatı verdi
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! İşte o anlar (Video)
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü! İşte o anlar (Video)
KKTC'de seçim günü: Oy kullanma işlemi başladı
KKTC'de seçim günü: Oy kullanma işlemi başladı
Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti
Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti