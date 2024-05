Anneler Günü’nde sevginizi DESA ile anlatın!

Takip Et

Her yaştan anneye hitap eden DESA, şıklıktan rahatlığa, spordan klasiğe herkese uygun ürün alternatifleri sunuyor. DESA’nın 2024 İlkbahar-Yaz koleksiyonu lüksü, sadeliği ve minimalizmi savunan sessiz trendi bir araya getirirken, farklı seçeneklerdeki canlı ve renkli tasarımlara sahip ürünleri annelerle buluşturuyor.

Sezonun enerjisini yansıtan sıcak renkler annelerin tarzını tamamlıyor

DESA’nın yeni koleksiyonundaki deri ceketler, ilkbahar - yaz mevsimine yakışan bir zarafetle anneleri kucaklıyor ve sezonun trendi süet püsküllü gömlekler ve deri ceketlerle günün her anında annelerin şıklığına eşlik ediyor. Zamanın ötesindeki klasiklerden olan deri parka ve etekler, delikli perfore detaylar ile birleşerek yaz mevsiminin çok hafif alternatifleri olarak öne çıkıyor. Günlük hayatın içinde konforlu bir parça olan DESA’nın deri panelli ceketleri, feminen ruhunu yansıtmak isteyen annelerin de vazgeçilmez parçalarından oluyor. Kadın anatomisine özel tasarlanan ve panel tekniği sayesinde vücudu saran DESA klasiği deri panelli ceketler, sezon renkleriyle güncellenerek anneler için mükemmel bir hediye seçeneğine dönüşüyor.

Çanta ve ayakkabılarda hafiflik ve konfor anneler için bir arada

DESA’nın 2024 İlkbahar-Yaz çanta ve ayakkabı koleksiyonu ise lüksü, sadeliği ve minimalizmi savunan sessiz trendi anneler için bir arada sunarken, çok hafif ve yumuşak deri, süet ayakkabı ve çantalar, pastel ve monokrom renkler gardıroplarına hareket katıyor. İtalyan kalın tabanlı, platformlu sandaletler ve tahta görünümlü tabanlarıyla takunyalar ise yaz mevsiminde annelere stil katıyor.

Hasır şıklığı bu yaz annelerin üzerinde

İster şık ister spor annelerin takım olarak kullanabileceği rengarenk hasır çanta ve terlikler plajda, akşam yemeğinde, alışverişe giderken rahatlıkla kombinlenebileceği için hediye seçenekleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. DESA’nın hasır çanta koleksiyonu bu yaz annelerin dolaplarının vazgeçilmezi olurken; hasır mini çantalar, kumaşla deriyi bir araya getiren shopper çantalar ve monogramın ihtişamlı dokusuyla annelerin yaz mevsimine farklı bir hava katıyor.

Günlük hayatında şık ve rahat olmak isteyen annelere

Her koşulda ve her yerde şık olmak isteyen anneler, İtalyan el işçiliğiyle hazırlanan Luca Grossi ayakkabı modelleriyle tüm dikkatleri yine üzerine çekiyor. Konfor ve esnekliği gündelik stil ile birleştiren Luca Grossi’nin babet, ayarlanabilir tokalı, düz, topuklu ve platform topuklu sandalet, terlik ve loafer modelleri annelerin tarzına çarpıcı dokunuşlar katıyor. Rahatından ödün vermek istemeyenler için de Luca Grossi spor ayakkabıları ideal bir tercih oluyor. Deri metal aksesuarlı veya deri düz renk spor ayakkabılar yüksek tabanı sayesinde gün boyu rahat yürüyüşlere eşlik ediyor.

Aynı zamanda DESA, rahatlığı ön planda tutan deri AeroComfort ayakkabı koleksiyonuyla da şıklık ve konforu bir arada vadediyor. Thermo tabanlı babet, sandalet, loafer ve topuklu abiye ayakkabı modelleri konfor arayan anneler için vazgeçilmez oluyor.

Annelere sevginizi harf harf işleyin

Her hediye özeldir fakat DESA sizin için hediyelerinizi daha da özel kılıyor. Deri ceket, kartlık, cüzdan gibi seçtiğiniz hediyeye özel mesajınızı özel bir teknikle işleterek bu Anneler Günü’nde hediyenizi ve sevginizi sonsuz kılarken, annenizin sizi her an yanında hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Aksesuar şıklığına önem veren anneler için

Günlük hayatın vazgeçilmez aksesuarlarından olan telefon çantaları ve deri airpods kılıfları da DESA’nın koleksiyonunda yerini alıyor. Sarı, pembe, mavi, beyaz, mor, kırmızı… Birçok renk alternatifi bulunan telefon çantaları ve airpods kılıfları annenize renkli bir dünya vadederken, kombinlerine dinamizm katıyor.