Bu festival çok ‘Dynamic’

HELİN KAYA

Son birkaç yıldır, mağazacılıkta dinamizm ve deneyimi ön plana çıkartan aksiyonlar alan Boyner, teknoloji ve sanatla içe içe geçen mağazalarıyla dikkat çekiyor. Sadece bir alışveriş destinasyonu değil ‘içinden yaşam geçen alanlar’ yaratmayı amaçlayan markanın bu felsefesinin spor kategorisindeki yansıması ise Boyner Dynamic... Yeni konseptiyle birleşen bir festivale de imza atan Boyner Büyük Mağazacılık’ın CEO'su Eren Çamurdan ve Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ile bu yeniyaklaşım ile festival hedeflerini konuştuk.

Boyner Dynamic sizin için yeni bir konsept. Dinamik yaşam stili konusunda hedefleriniz neler?

EREN ÇAMURDAN: Son birkaç yıldır, mağazacılıkta dinamizm ve deneyimi ön plana çıkartan aksiyonlar almaya devam ediyoruz. Doğa dostu bir yaklaşımla hayata geçirdiğimiz, teknoloji ve sanatla içe içe mağazalarımız sadece bir alışveriş destinasyonu değil yaşam tarzı sunan, içinden yaşam geçen alanlar.

Bu odağımızla deneyim odaklı yeni nesil mağaza sayımızı artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Boyner Cadde ile başladığımız yeni nesil mağazacılık aksiyonlarımızın

spor kategorisi özelindeki yansıması ise Boyner Dynamic mağaza konseptimiz oldu. Bu sadece bir mağazacılık konsepti değil aynı zamanda iyi ve aktif yaşam konusunda farkındalık yaratacak bir platform olmasını hedefliyoruz.

Konsept artık farklı noktalarda sporseverlerle buluşturuyor. Şube artışı gelecek dönemde de devam edecek mi?

Boyner Dynamic’te 50’yi aşkın marka ve 4000’den fazla ürün yer alıyor. Cevahir, Mall of İstanbul ve Antalya Terracity olmak üzere şu anda 3 farklı noktada hizmet veren mağazalarımızın sayısını önümüzdeki dönemde artırmak üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Aktif spor ve deneyim odaklı bu mağaza konseptimiz koşu takımımız Boyner Dynamic Team’e de ismini verdi. Ne mutlu ki, Boyner Dynamic Team şu anda 100’ü aşkın koşucusuyla düzenli olarak koşu programları düzenleyen, maratonlarda yer alan bir takım haline geldi.

Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğiniz Dynamic Fest’e gelelim… Boyner’in yeni konseptiyle birleşen bu festival nasıl ortaya çıktı?

NURÇİN KOÇOĞLU: Aktif yaşama olan tutkumuz, deneyim ve bu vizyonla Boyner Dynamic adıyla hayata geçirdiğimiz mağaza konseptimiz mükemmel şekilde bir araya gelerek bir zincirin halkalarını oluşturdu. Boyner için bu halkalar ancak ‘toplumsal fayda’ ile tamamlanabilir. Bu nedenle de iyi yaşamın hayatı tamamlayan gücüne olan inancımızla aktif yaşam stilinin yaygınlaşması konusunda aksiyona geçmeye karar verdik. Mağazalarımızın da dışına taşan bir motivasyonla ‘yılın en dinamik festivalini’, Boyner Dynamic Fest’i planladık.

E.Ç: Bir yandan Türkiye’de spor alışkanlıklarına baktığımızda; her dört kişiden üçünün sporla ilgilendiğini veya harekete geçmek istediğini görüyoruz. Son yıllarda iyi yaşama olan ilgi artarak devam ediyor. Boyner Dynamic Fest hem Boyner mağazalarında bulunan spor ve outdoor kategorisindeki güçlü konumumuzun hem de hayatın dinamik halinden beslenen deneyim tutkumuzun yansıması. Ancak Boyner Dynamic Fest’in asıl ilham kaynağı hayatın dinamik halinden beslenen deneyim tutkumuz oldu.

Peki ne tür bir fayda sağlamak sizin için önemli?

E.Ç: İyiliği odağına alan projeler geliştirmek Boyner’in DNA’sında var. Her inşa ettiğimiz yapıda, stratejide veya projede mutlaka iyilik dokunuşumuz oluyor. Hayata iyilik filtresiyle bakmayı seviyoruz. Sadece 2022 yılında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına hizmet eden 16 sosyal sorumluluk projesine imza attık. Farkındalık yaratmak, kolektif harekete teşvik etmek ve her aksiyonumuzla etki alanımızı genişletmek istiyoruz.

N.K: İyi yaşam gibi herkesi etkileyen konularda toplumsal fayda adına kendimizi sorumlu hissediyoruz ve her zaman deneyimle birleştirdiğimiz adımlar atıyoruz. Boyner LiveWell geçtiğimiz üç yıldan bu yana iyi yaşamı destekleyen sürdürülebilir, organik, vegan özellikli ürünleri müşterilerimizle buluşturarak pandemi ile birlikte daha da önem kazanan iyi olma haline odaklandığımız, bu alandaki ilk çalışmalarımızdan biri oldu. Şimdi de Boyner Dynamic Fest ile etki alanımızı büyütmek ve çok daha geniş bir kitleye ulaşarak farkındalık yaratmak istiyoruz. Boyner Dynamic Fest’te iki gün boyunca bol hareket, dinamizm, müzik, eğlence ve birçok farklı etkinlik yer alacak. Hareketi, sporu ve iyi yaşamı hayatının merkezine alan ya da almak isteyen herkesi festivale bekliyoruz. Kapsayıcı bir bakış acımız var. Festivalin ücretsiz olması da bunun bir göstergesi. Bunun yanı sıra, böylesi dinamik bir festivalde iyilik olmadan olmazdı. Festival boyunca atılan adımlar Boyner ve Help Steps ile iyiliğe dönüşecek. Gün sonunda dönüştürülen adımlar Boyner ile iki kat değerli olacak. Ve Help Steps uygulaması üzerinden istenilen STK’lara bağış yapılabilecek.

Dynamic Fest’in sosyal etki ağını ne derece genişleteceğini ön görüyorsunuz?

E.Ç: Yakın zamanda hayata geçirdiğimiz imaj kampanyamızda ‘Bi Tanısan Seversin’ diyerek tanımanın, empatinin ve konuşmanın önemine dikkat çekmek için harekete geçmiştik. Bu bakış açısını tüm projelerimize yansıtıyoruz. Boyner Dynamic Fest’de de bu bakış açısının yansımaları var. Sporun birleştirici gücünü de yanımıza alarak binlerce insanın ne olursa olsun sporla, iyi yaşamla, eğlenceyle ortak noktada buluşacağı bir festival hazırladık.

Geçtiğimiz günlerde gururla Filenin Sultanları’nın başarısına şahit olduk. Sporun birleştirme ve kolektif bir enerji oluşturmak gibi bir özelliği var. Dynamic Fest’in tam da bu noktada binlerce farklı insana dokunacağına ve binlerce insanı bir araya getireceğine inanıyoruz.

Festivalin ücretsiz olduğundan bahsettiniz, bu çerçevede katılımcıları neler bekliyor?

N.K: Festivalde yer alan Dinamik Sahne, Değişim Sahnesi, Dönüşüm Sahnesi, Enerji Zone, Sinerji Zone ve çocuklara özel alanlar ile herkesin hayatına enerji katacağız. Dinamik Sahne sabah koşuları, enerji dolu antrenman programları ve dans atölyeleri ile renklenecek. Değişim Sahnesi’nde ise katılımcılarımızı iyi ve aktif yaşamla ilgili farkındalık yaratmak üzere ünlü sporculardan iyi yaşam uzmanlarına kadar birçok tanınmış isimle buluşturacağız. Festival boyunca nabızların en yüksek olacağı sahne ise Dönüşüm Sahnesi. Dönüşüm Sahnesi’nde gün boyunca yoga, step, zumba, cardio kickbox, cardio antrenman, kangoo jump ve spinning gibi aktiviteler yer alacak. Enerji ve Sinerji Zone dediğimiz alanlarımızda ise ileri dönüşüm, mandala, kahkaha yogası, kahve tadımı gibi farklı içerikte atölye ve deneyimlere yer vereceğiz. Çocuklar için de bol hareket ve eğlence dolu bir program var. Festivalimizin kapıları patili dostlarımıza da açık.

Dynamic Fest, 23-24 Eylül’de Kemerburgaz Kent Ormanı’nda yer alan YBY Woods Etkinlik ve Yaşam Alanı’nda düzenlenecek. Boyner Dynamic Fest uygulamasını indirip kayıt yaptıran herkes festivale ücretsiz katılabilecek. Ayrıca, 23 Eylül akşamı festival sonrası enerjisini katlamak isteyenler için Can Bonomo ve Mavi Gri konser biletleri Biletix’te satışa sunuluyor.