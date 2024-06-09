Chanel’de bayrak değişimi

Derin Avcı

Moda dünyasını şoke eden karar: Beş yıllık dönemin sonu: Karl Lagerfeld’in vefatından sonra Chanel'in baş tasarımcısı olarak görev yapan Virginie Viard, markayla yollarını ayırdı. Ondan önce bu prestjli görevi sadece Lagerfeld ve markanın kurucusu Gabrielle "Coco" Chanel icra etmişti.

Chanel, CNN'e yaptığı basın açıklamasında Viard'ın ayrılışını doğruladı ve 62 yaşındaki tasarımcının yönetimindeyken, "Chanel'in yaratıcı mirasına saygı gösterirken evin kodlarını yenilemeyi başardığını belirtirken Viard'a “Chanel'in modası, yaratıcılığı ve canlılığına yaptığı olağanüstü katkıdan dolayı” teşekkür etmek istediğini belirtti.

Viard, 1987 yılında Chanel'de stajyer olarak başladığı kariyerinde, yıllar boyunca Lagerfeld'in yardımcısı oldu. Alman tasarımcı, çalışma ilişkilerinin ne kadar yakın olduğunu göstermek için onu "sağ kolum ve sol kolum" olarak tanımlamıştı.

Viard'ın 2019'daki ataması sürpriz olmamıştı, Chanel bu kararın "Gabrielle Chanel ve Karl Lagerfeld'in mirasının devam edebilmesi için" alındığını yineledi.

Pierpaolo mu Sarah mı?

Bu göreve kimin geleceği ise önümüzdeki haftalarda ciddi spekülasyonlara konu olacak.

Marka henüz bir halef belirlenmese de görevin talipleri arasında Alexander McQueen’den ayrılan Sarah Burton ve Valentino’nun eski baş tasarımcısı Pierpaolo Piccolo bulunuyor.

Hatırlayalım: Mart ayında, Valentino'nun kreatif direktörü olarak sekiz yıl geçiren Pierpaolo Piccioli İtalyan markasından ayrıldı ve yerine Gucci'nin eski tasarımcısı Alessandro Michele geçti. İngiliz tasarımcı Sarah Burton ise geçen yıl Eylül ayında Alexander McQueen'den ayrıldı.

Chanel'in Paris Haute Couture haftasında Haziran ayında bir defile düzenlemesi planlanıyor ve bu defilenin Viard'ın marka için son koleksiyonu olacağı düşünülüyor.

Hazır giyimde yüzde 23’lük büyüme

Viard, Chanel’de geçirdiği beş sene boyunca özellikle sosyal medya fenomenleri tarafından ciddi eleştirilere maruz kalmıştı. Diet Prada hesabı, Viard’ın son koleksiyonunu “İşlevsiz ve sıkıcı” olarak değerlendirirken, ‘Ideservecouture’ hesabı tasarımcının ayrılmasının üzerine ‘Chanel’in sonunda kurtulduğunu’ belirten videolar paylaştı.

Viard’ın tasarım ruhu tartışılsa da, rakamlar ilginç bir şekilde ondan yanaydı: Geçen ay, Chanel'in CEO'su Leena Nair, The Business of Fashion'a verdiği demeçte, "Virginie, Karl'dan görevi devraldığından beri Chanel'in yüksek moda gelirinin 2.2 kat, hazır giyim gelirinin ise 2.5 kat arttığını ve Chanel'in hazır giyim departmanının geçen yıl %23 büyüdüğünü" ifade etti. Markanın kazançları 2023 yılında %16 artarak 19.7 milyar dolara ulaştı.