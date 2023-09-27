Philips’ten temizlik alışkanlıklarını değiştirecek seri

Versuni, Philips markası ile silme ve süpürme işlemini tek seferde bitiren yeni süpürge serisini tüketicilerin beğenisine sunacağını açıkladı. Geliştirilen süpürgelerin, ıslak ve kuru temizlik yaparak silme ve süpürme işini tek seferde bitirdiği ve zeminde toz bırakmayan temizlik imkanı sağladığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Versuni Türkiye Pazarlama Lideri Nil Şahinbaşoğlu: “Versuni’de evleri yuvaya dönüştürme misyonuyla; ev işini mümkün olduğunca pratik ve etkili hale getirip, sevdiklerimizle geçireceğimiz zamanı daha kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Kullanıcı içgörülerini yakından takip ederek çok yönlü ve benzersiz ürünler geliştiriyoruz. Ekim ayında piyasaya sürmeyi planladığımız inovasyon odaklı yeni ürün serimiz ile ıslak-kuru temizlik alanında çok daha iddialı ve güçlü hale geleceğiz. Şimdiye kadar ki en yüksek Philips toz toplama performansını sağlayan ürün serimiz ile güçlü süpürme ve ıslak silmeyi tek cihazda birleştirerek beklentilerin ötesine geçecek, temizlik alışkanlıklarını değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Şahinbaşoğlu, yeni ıslak-kuru serisinde şimdiye kadar ki en üstün Philips teknolojisini kullandıklarını vurgulayarak “Dijital teknoloji, ev yaşamının geleceğini belirleyen gücümüzdür ve işimizin merkezinde tuttuğumuz tüketici ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri sunmamızdaki en büyük yardımcımızdır. Ürünlerimizin her biri, tüketicilerin yaşam tarzlarını geliştirmek, evdeki hayatlarını kolaylaştırmak ve iyileştirmek için tasarlandı. Islak süpürme yapabilen aqua trio ürünümüzün yanı sıra, ıslak silme yapabilen dik süpürge serimizin de eklenmesi ile Islak-kuru teknolojilerimiz ve kullanım rahatlığı ile çok güçlü bir süpürge serisi oluşturduk. Bu serideki ürünlerimizde ıslak ve kuru temizliği tek seferde yapılabildiğimiz için tek başına süpürme işlemine kıyasla daha üstün bir temizlik sağlanıyor. Ayrıca biliyoruz ki evlerimizde dik süpürgeleri kullandıktan sonra köşeler ve süpürgeliklerdeki kalan toz ve lekeleri görüp rahatsız olan, süpürme sonrası bir de mob kullanmak için ikinci kez efor harcamaktan yorulan kullanıcılar mevcut. Islak ve kuru temizliğini tek seferde yapan yeni ürün serimiz ile kullanıcılarımız ikinci kez efor harcamaktan kurtulacak ve zahmetsiz bir temizlik yaparak ailelerine ve hobilerine zaman ayırabilecekler. Bir yandan yeni inovasyon çalışmalarını sürdürerek, tüketiciler tarafından daha da sevilecek yeni ürünleri piyasaya sürmeye de devam edeceğiz” dedi.