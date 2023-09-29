Sokaktaki canlara yardım eli

ASLI BARIŞ

Magic Market Türkiye ile işbirliğine gitmeye nasıl karar verdiniz?

Son birkaç yıldır minimumda sokağa çıkan, neredeyse yok denecek kadar etkinliklere katılan biriyim. Magic Market’ten sonbaharda şehre dönüş temasıyla düzenleyecekleri etkinliğin ev sahipliğini üstlenmem konusunda bir teklif gelince düşünmeden kabul ettim. Çünkü yıllardır kendimi adadığım sokak canlılarımız için fazladan katkı yapacağım bir fırsat benim için. İşin ucunca sokak canlılarına destek olmak var. Etkinlikten gelecek paranın tamamı onlara gidecek. Kendimi bildim bileli barınaklarda binlerce sokak hayvanının daha iyi koşullarda yaşamasına destek veren, bakan, sahiplenen, sahiplendiren biriyim… Kantarın topuzunu da günden güne kaçırdığımın farkındayım ama paranın bu tip işler için kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Uzun zamandır sosyal medya hesabınızdaki paylaşımlar sokaktaki canlara yardım etme, yuvalandırma üzerine… Pek çok cana yardım eli uzattınız… Bugüne kadar kaç hayvan sahiplendirdiniz tahmini olarak?

O kadar çok ki… Her gün instagramıma yüzlerce mesaj geliyor. Hepsine elimden geldiğince destek oluyorum. Neredeyse Türkiye’nin her yerindeki sokak hayvanlarına elim değdi. Ardahan’dan Çanakkale’ye, Kars’tan İzmir’e, Tokat’a... Gerek mama, gerek kulübe desteği, gerekse tedavilerinin karşılanması.

Evinizde kaç can besliyorsunuz?

Şuanda evde 5 tane var ama baktığım can sayısı 300'den fazla…

Daha önceki söyleşilerimizde bireysel olarak bir iyilik hareketi içinde olduğunuzu anlatmıştınız. Muhtelif belediyelerle işbirliği halindeydiniz. Bu durum devam ediyor mu? Yeni projeleriniz neler?

Evet devam ediyor… Daha önce tek başıma yaptığım yardımları biraz daha fazla sistematik olarak etrafıma yaymaya başladım. Kendim buna ‘iyilik hareketi’ dedim. Ardahan, Ayvacık, Karaburun, Kars ve Tokat Niksar Belediyeleriyle birlikte çalıştım. Sosyal medyadan desteklediğim pek çok çalışma var; Türkeli Sahipsiz Hayvanlar ve Adatepe Köyü Barınağı gibi... Kızlarım Lal ve Mila’nın küçülen giysilerini www.tutumluanne.com platformunda değerlendirerek sokakta yaşayan can dostlarımıza kaynak yaratıyorum. Bu satışlardan gelen parayla daha çok cana dokunabiliyorum. Magic Market etkinliği de benim için sokak canlılarına kaynak yaratma projesi…

Sokak hayvanları üzerine konuşulan, pek de iç açıcı olmayan bir tablo var önümüzde… Ne düşünürsünüz bu konuda?

Düşünmekten bitap düşüyorum… Sokak hayvanlarıyla ilgili vahim tablo gerçekten çok büyük bir çaresizlik. Bir vatandaş olarak bir an önce kalıcı çözüm bekliyorum.

ZAMANSIZ BİR STİLİM VAR

Siz bu sene gardrobunuza nasıl parçalar katmayı düşünüyorsunuz?

Ne alacağımı hiçbir zaman planlamıyorum. Ben çok uzun zamandır gardırobuma neredeyse yeni parça almadan yaşıyorum… Hep söylüyorum, tekrar olsun istemiyorum ama zamansız bir stilim ve gardırobum var.

Bu noktada son dönemde sıkça bahsedilen ‘sakin lüks’ akımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Tarzınızla örtüşüyor diyebilir miyiz?

Sakin lüks diye bir akım olduğunu bilmiyordum ama sanırım sakin lüks kavramının içine giren her unsur benim esasen yaşam tarzım… Gösterişten uzak, yalınlık ve sadelik, rahatlık ve zarafet, gereksiz tüketimi azaltmak, sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik etmek, daha basit ve anlamlı bir yaşam fikri benim zaten mottom…

Peki dönemsel trendleri ne kadar takip edersiniz?

“Trendleri takip edeyim” diye bir gayretim hiçbir zaman olmadı. Aşırı zevkli 3 kadını izleyerek büyüdüm. Göz zevkim her alanda gelişti, evrildi.

Resim altı: 29 Eylül Cuma günü Etkinlik World Academy’nin katkılarıyla saat 11.00 – 22.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikte, çok sayıda marka Swissotel’de olacak.