Tasarımlarımın hikayeleri var

ÖZGE YAVUZ

Mücevher sektörünün tasarımlarıyla adından söz ettiren markası Kısmet by Milka’nın Kurucusu Milka Karaağaçlı İnce, iki çocuk annesi bir girişimci. İş hayatındaki başarısı kadar çocuklarına ve ailesine de oldukça düşkün olan İnce, Anneler Günü’ne özel mücevher tasarımlarını anlattı. İnce, “Sevgimizi yansıtmanın farklı yolları var ama mücevherler bunun en özel yollarından biri bence” diyor.

Anneler Günü, markanız için ne anlam taşıyor? Bugüne özel tasarımlar yapıyor musunuz?

Anneler Günü bizim için çok önemli bir gün. Çünkü onlara sevgimizi ifade ettiğimiz bir gün. Ben de anne olarak söyleyebilirim ki bunun ne kadar güçlü ve eşsiz bir duygu olduğunu anlatmak için kelimeler yetersiz. Sevgimizi yansıtmanın farklı yolları var ama mücevherler bunun en özel yollarından biri bence.

Tasarımlarınızda duygular da ön planda mı?

Tüm tasarımlarımızın arkasında bir hikâye ve anlam olması her kadının tarzına uygun bir tasarım bulabilmesini sağlıyor. Ayrıca kişiselleştirilebilen tasarımlarımız, annelere özel hediye seçenekleri arasında.

Şu anda kaç satış noktanız var? Yeni mağazalar gelecek mi?

Türkiye, Dubai, Mikonos, Kıbrıs, Bahreyn olmak üzere, toplamda 16 mağazamız var. Açılacak olan yeni lokasyonlarımız için oldukça heyecanlıyız ama bizi en çok heyecanlandıran, Londra’nın en prestijli markalarının bulunduğu alışveriş caddesi New Bond Street mağazamız. Ayrıca, Amerika, Avrupa, Orta Doğu’da olmak üzere, 100’den fazla satış noktasındayız.

Yabancı turistlerin markanıza olan ilgisi nasıl?

Yabancıların, markamıza olan ilgisinin oldukça yüksek olduğunun farkındayız ve bu bizim için çok önemli. Tasarımlarımıza büyük bir heyecanla yaklaşılması bizi oldukça motive ediyor.

Bu yıl mücevherde trendler nedir?

2024 yılında, dünya çapında mücevher trendleri çok çeşitlilik ve sosyal problemleri ifade etmeye odaklanıyor. Bu yönde farklı dokular ve formlarla tasarlanan mücevherler, doğal olarak popülerlik kazanıyor. Temiz, net çizgilere ve geometrik şekillere sahip minimalist tasarımlar da çok yaygın. Ek olarak, cesur renklere sahip ve büyük boyutlardaki iddialı tasarımlar dikkat çekiyor.

Bu yılki koleksiyonlardan bahseder misiniz?

Bu yıl öne çıkardığımız koleksiyonlarımız arasında, ilhamını hayatın yolcuğundan alan ‘’Passenger’’ ile ilk kez multicolor altın kullanımı ve cesur tasarımlara yer verdik. Yeni koleksiyonu muz Milka’s Dreaming ise daha genç bir hedef kitleye seslendiğimiz, hayaller, umutlar ve pozitif düşünmeden gücünü alan, farklı renklerde madenlerin bir araya getirildiği, boyutlu yüzeylere sahip tasarımlardan oluşuyor. Hayal etmenin sınırı yok, koleksiyonlarımızı her zaman bu bağlamda tasarlıyoruz.