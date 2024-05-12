Türk modası için önemli bir kilometre taşı

Derin Avcı

Modacı Elie Saab, İpekyol ile işbirliği yaparak oluşturduğu özel koleksiyonunu İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirdiği özel defileyle moda tutkunlarına tanıttı. Galataport Paket Postanesi’nde gerçekleşen defile, Elie Saab’ın başka bir markayla oluşturduğu ilk kapsül koleksiyon olma özelliğini de taşıyor.

Bir yılı aşkın sürede tasarlanan bu heyecan verici projenin oluşumunu, İpekyol Group CEO’su Uğur Ayaydın şöyle anlattı: “Elie Saab dünyada ilk kez bir başka moda markası ile bir kapsül koleksiyon oluşturdu. Bir yıla yakın bir süredir iki markanın tasarım ekipleri titizlikle çalıştılar ve bu süreci başarıyla yönettiler ve ortaya 4O parçadan oluşan ve büyük beğeni ile karşılanan bir koleksiyon çıktı. Markamız ve Türk moda sektörü için bu işbirliğinin öncü ve önemli bir kilometre taşı oluşturduğunu düşünüyorum. Global moda sahnesinin köklü oyuncularından Elie Saab ile iş birliği yapmak, markamızın takipçileri için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.” Bu moda iş birliğiyle ilgili yorumda bulunan Elie Saab Group CEO'su Elie Saab Jr., şöyle konuştu: "Genç moda tutkunlarıyla markamızın DNA'sını paylaşmak, yeni ufukları keşfetmek ve kadınsı güzelliğe dair vizyonumuzu sunmak adına bu sınırlı kapsül koleksiyonda İpekyol ile güçlerimizi birleştirdik.”

Sürekli yeni alanlar arayışındayız

Gelecek planlarından bahseden Uğur Ayaydın, sektörde öncü olduklarının altını çizdi: “Biz İpekyol Group olarak, yurt içinde ve yurt dışında sağlıklı büyümemizi sürdürmekte ve sürekli olarak gelişim için yeni alanlar arayışındayız. Rekabetin yoğun olduğu Türkiye pazarında daha güçlü bir konum elde etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz global bir marka ile bu iş birliği, sektörümüzde öncü bir örnek oluşturuyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde markalarımızı Türkiye’de ve yakın coğrafyalarda en çok tanınan ilk 5 marka arasına sokmayı başarmak öncelikli hedefimiz.” Kapsül koleksiyonun fotoğraf çekimleri Alman model Franziska Jetzek ile Paris’te yapıldı. Stylingi, Fransız Vogue'un eski moda editörü Geraldine Saglio’nun üstlendiği çekimi dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Álvaro Beamud Cortes gerçekleştirdi. İşbirliği kapsamında hazırlanan kapsül koleksiyon, 8 Mayıs’tan itibaren yurt içinde 70 ve yurt dışında 18 İpekyol mağazasında eş zamanlı olarak satışa sunulacak.