Dünyanın en değerli kapısı: Boeing 28 milyar dolar kaybetti

Boeing hisseleri, Alaska Havayolları'na ait 737 MAX 9 tipi uçağın havada kapısının kopmasından sonra, bazı uçaklarında civata gevşemesi yaşandığının tespit edilmesiyle 28 milyar dolar kaybetti.

Bunun üzerine hisse sahipleri, şirketin güvenlik yerine kâra öncelik verdiğini ve güvenli uçak üretme taahhüdü konusunda kendilerini yanılttığını iddiasıyla dava açtı.

Açılan toplu davaya göre Boeing, Ekim 2018 ve Mart 2019'da 346 kişinin ölümüne neden olan diğer iki MAX uçağının düşmesinden sonra dört yıldan fazla bir süre boyunca yatırımcılara güvenliğe odaklı olduğu ve kâr için güvenliği feda etmeyeceği konusunda güvence verdi.

Hissedarlar Boeing'in açıklamalarının yanlış ve yanıltıcı olduğunu çünkü montaj hattındaki "düşük kalite kontrolünü" gizlediğini ve hisse senedi fiyatının şişirilmesine neden olduğunu söyledi.

Piyasa değerinden 28 milyar dolar silindi

Boeing'in hisse fiyatı, Federal Havacılık Komisyonu'nun güvenlik endişeleri nedeniyle Boeing'in MAX üretimiyle ilgili aldığı karardan bir gün sonra, 5 Ocak'tan 25 Ocak 2024'e kadar yüzde 18,9 düştü. Bu düşüş, şirketin piyasa değerini 28 milyar dolardan fazla düşürdü.

Virginia'daki federal mahkemede açılan dava, 23 Ekim 2019 ile 24 Ocak 2024 tarihleri arasında varlığı bulunan hissedarları kapsıyor.

Davanın sanıkları arasında ise Boeing İcra Kurulu Başkanı Dave Calhoun ve selefi Dennis Muilenburg ile Finans Direktörü Brian West ve selefi Gregory Smith bulunuyor.

Binlerce uçuş iptal edilmişti

5 Ocak'ta meydana gelen olay sonrası, FAA'nın (Amerika Federal Havacılık İdaresi) 171 adet MAX 9 uçağının geçici olarak yere indirmesine ve Alaska Air Group ve United Airlines şirketlerinde binlerce uçuşun iptal edilmesine neden olmuştu.