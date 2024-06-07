İGA’da hedef 1 milyon Çinli yolcu

Dış Hatlar Terminali’ndeki İGA’nın özel yolcu salonundaki imza töreninde konuşan İGA CEO’su Selahattin Bilgen,Çin'i en önemli hedef pazarlardan biri olarak gördüklerini belirtti.

6 Çin şehrinden İstanbul'a tarifeli uçuşlar sürüyor

Geçen yıl 220 bin Çinli turistin İGA İstanbul Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığını ifade eden Bilgen , önümüzdeki iki-üç yıl içinde bu sayıyı 1 milyona ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bunu başarmak için uçuş rotalarını artıracaklarını ve Çinli yolcular için erişilebilirliği sağlamak gibi çeşitli yöntemleri devreye alacaklarını ifade eden Bilgen, Türk Hava Yolları, Air China, China Southern, China Eastern ve Türk Hava Yolları ile birlikte 6 Çin şehrinden İGA İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçuşlar düzenlendiği hatırlattı.

Dünyada ‘Çin Dostu Havalimanı’ projesini kapsamlı bir şekilde uygulayan ilk havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı ile Sichuan Havayolları ve Sichuan Havalimanları arasındaki anlaşma kapsamında, düzenli olarak toplantıların düzenlenmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması, ortak havacılık geliştirme ve destinasyon tanıtım faaliyetlerine imza atılması ve çalışan değişim programının hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.