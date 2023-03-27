İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

Hüseyin ASLIYÜCE

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunu yayımladı. Rapora göre, 15 - 21 Mart 2023 döneminde Türkiye günlük ortalama 2 bin 368 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafiğine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldı. Böylece Türkiye, 2019 yılı performansının yüzde 6 oranında üstüne çıktı.

Belirtilen dönemde en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1313 uçuş ile 2'nci sırada yer alırken 2 bin 181 uçuş ile Ryanair ilk sırada bulunuyor.

EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1274 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı ise sırasıyla 1204 uçuş ile Londra Heathrow ve 1153 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi.