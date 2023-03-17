İstanbul Havalimanı’na uluslararası iki ödül

Hüseyin ASLIYÜCE

İngiltere merkezli havacılık derecelendirme kuruluşu olan Skytrax tarafından düzenlenen ‘World Airport Awards 2023 (Dünya Havalimanı Ödülleri)’ sahiplerini buldu. Hollanda’nın Amsterdam şehrinde 15 Mart’ta düzenlenen yarışmada İstanbul Havalimanı, ‘Dünyanın En Aile Dostu Havalimanı’ ve ‘Güney Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ödüllerini aldı. Ayrıca İstanbul Havalimanı 60 milyon üzeri yolcu kategorisinde ise ‘Dünyanın En İyi Havalimanı’ seçildi.

‘Dünyanın En İyi Havalimanları’ listesinde geçen yıl sekizinci sırada yer alan İstanbul Havalimanı, bu yıl altıncı sıraya yükseldi.

Alınan ödüller kapsamında açıklamalarda bulunan Skytrax CEO’su Edward Plaisted, “İstanbul Havalimanı’nın başarısını tebrik ediyorum. Geçtiğimiz birkaç yıl, dünya çapındaki havalimanları için son derece zorlu geçti. Pandemiden uzaklaşırken, yolcu sayılarının normale dönmesi ve İGA İstanbul Havalimanı’nın müşterileri tarafından lider bir havalimanı olarak tanınması sevindirici.” dedi.