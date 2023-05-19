İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs coşkusu

Hüseyin ASLİYÜCE

İstanbul Havalimanı terminali içinde kutlama düzenledi. Kutlamada bando takımı korteji yerli ve yabancı yolculardan büyük ilgi gördü. Havalimanı personeline ve yolculara Türk bayrağı dağıtıldı. Bazı yolcular kutlamaları cep telefonlarıyla kaydetti. Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda 19 Mayıs kutlamaları kapsamında tahta bacak, bando takımı, kurdela gösterisi ve 7 figürlü milli mücadele anıtı canlı heykeli yolcularla buluştu.

Öte yandan İstanbul Havalimanı’nda yolculara uçuş öncesi ve sonrasında yiyecek, içecek hizmeti sunan TUM firmasınca, fiziksel ve bilişsel farklılıkları bulunan çalışanlarıyla ön plana çıkan Cafe Yanımda 19 Mayıs heyecanı yaşandı.

Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, down sendromlu çocuklara bir resim atölyesi kuruldu. Atölyede "Bandırma Vapuru" konulu resimlerin yolcuların beğenisine sunulduğu etkinlik, ressam Osman Ülgen'in havalimanı misafirlerinin karakalem resimlerini çizmesiyle devam etti. Ayrıca Çello sanatçısı Melike Oylum ile özel bir rehabilitasyon merkezinden gelen engelliler korosu İstanbul Havalimanı'nda kortej yaparak yolculara mini bir konser verdi.