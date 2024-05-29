Jet motoru yer görevlisini içine çekti

Hollanda basınına yer alan haberlere göre; kaza KLM Cityhopper havayolunun Amsterdam’dan Danimarka’nın Billund kentine gidecek KL1341 sefer sayılı Embraer ERJ-190 tipi uçağın kalkış hazırlıkları sırasında meydana geldi.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmazken uçağın motoru tarafından çekilen havalimanı çalışanının hayatını kaybettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD’nin Alabama eyaletindeki Montgomery Bölgesel Havalimanı’nda 2022 yılının son gününde American Airlines’e ait Embraer ERJ-175LR tipi uçağın kalkış hazırlıkları sırasında benzer bir kaza yaşanmış ve yer görevlisi hayatını kaybetmişti.