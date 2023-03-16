Pegasus, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatıyor
Pegasus Havayolları, Ankara-Moskova uçuşlarını başlatarak iki başkenti birbirine bağlıyor. Şirket ilk uçuşunu 15 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.
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Hüseyin ASLIYÜCE
Pegasus, Nisan ayı ortasında başlatacağı Ankara Moskova uçuşlarını Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Domodedovo Havalimanı’na Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 23:55’te; Domodedovo Havalimanı’ndan ise Ankara Esenboğa Havalimanı’na Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 05:20’de düzenlenecek. Uçak bilet fiyatı 129,99 dolardan başlıyor.