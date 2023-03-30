THY, ’’Geleceğe Dönüşüm’’ projesinde 10 bin bot dağıttı

Hüseyin ASLIYÜCE

THY, Kabin memurlarından toplanan kullanılmış ve kullanım talimat süresini dolmuş 7 bin 500 çanta 10 bin çift ayakkabı ‘’Geleceğe Dönüşüm’’ projesi ile depremden etkilenen çocuklar için 10 bin çift bota dönüştürülüp üretildi.

THY Genel Müdürlük binası VIP Salonda gerçekleşen etkinlikte açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ‘’Bayrak taşıyıcı marka olarak dünyamız daha yeşil kalsın diye yeni projeler üretmeye gayret ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz ‘’Geleceğe Dönüşüm’’ projesi vesilesiyle 30 Mart Sıfır Atık Gününe de katkı sağladığımız için mutluyuz. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için korumaya gayret ediyoruz.’’ şeklinde konuştu.