THY'nin Viyana - İstanbul seferini yapacak uçağa yer hizmeti aracı çarptı

Hüseyin ASLIYÜCE

Edilinen bilgiye göre THY'nin Viyana’dan İstanbul Havalimanı’na uçması planan TC-JHN kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı yerel saatle saat 11.40'da kalkışı planlandı. Viyana Havalimanı'nda son hazırlıklarını tamamlanan uçağa şiddetli rüzgar nedeniyle apronda bulunan yer hizmeti aracı savrularak çarptı.

Kazanın ardından yapılan kontrollerde uçakta küçük çaplı hasar meydana geldiği anlaşıldı. THY uçağı seferden çekilirken, yolcular için THY tarafından tahsis edilen geniş gövdeli bir uçak İstanbul'dan havalanarak Viyana’ya yolcuları olmak için gönderildi.