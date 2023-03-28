WizzAir, İstanbul seferlerine başladı

Hüseyin ASLIYÜCE

WizzAir’in bugün Londra Luton Havalimanı’ndan kalkan Airbus 321 tipi uçak 239 yolcusu ile saat 12.20 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Yolcular Havalimanı yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı. İlk uçuş nedeni ile gelen yolcu D5 Kapısı’nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan, Wizz Air Operasyon Direktörü Marion Geoffroy ile yöneticiler katıldı.

WizzAir’ın uçuşlarına başlamasıyla birlikte İGA İstanbul Havalimanı’na uçuş yapan toplam hava yolu sayısının 84’e ulaştı.

Törende konuşan İGA Havalimanı İşletmesi Havayolu ve Kargo Direktörü Majid Khan“ WizzAir'in İGA İstanbul Havalimanı'na uçuşlarına başlamasıyla birlikte çok sayıda İngiliz vatandaşının ülkemizi ziyaret etmesine imkan sağlanacağını düşünüyoruz. WizzAir ekibine bu süreçteki iş birlikleri için teşekkür ediyoruz ve bu sadece bir başlangıç bunu belirtmek isterim. ” şeklinde konuştu.

WizzAir Pazarlama Direktörü Marion Geoffroy ise ’’ Bugün hem Birleşik Krallık hem de WizzAir için çok önemli bir gün, Londra'daki Luton Havalimanı'ndan ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik, ayrıca bugün Gatwick Havalimanı'ndan da bir uçuş düzenlenecek, İGA İstanbul Havalimanı'na bunu mümkün kıldıkları ve destekleri için teşekkür ederiz, bu bizim kurum tarihimizdeki en önemli anlardan biri’’ dedi.