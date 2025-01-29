ASKON Balıkesir, ‘Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Liderlik’ konulu panel düzenledi.

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / BALIKESİR

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Askon Balıkesir’in düzenlemiş olduğu, Yönetim Bilimleri Uzmanı ve Yönetim Danışmanı Dr. Kamil Bayar’ın panelist konuk olarak yer aldığı program Balıkesir Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleşti. “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Liderlik” konulu panel ASKON BALIKESİR Şube Başkanı Fatih Güngör’ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula’nın da ziyaret edildiği programa Balıkesir iş dünyasından önemli isimler yoğun bir ilgi ve katılım sağladı. Programın ana teması olan “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma” başlığı altında; aile şirketlerini yönetme stratejileri, yeni kuşakların yönetime hazırlanması, aile şirketlerinde yaşanan yönetim zorlukları ve aile anayasası gibi önemli konular işlendi. İş dünyasından katılımcıların da sorularının alındığı panel, katılımcılar tarafından yoğun beğeni aldı.

Güngör: ‘Üyelerimize fayda sağlamaya devam edeceğiz’

ASKON Balıkesir Şube Başkanı Fatih Güngör; “Askon Balıkesir Şubemizi kuralı henüz 2 yıl gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen, şehrimiz iş dünyasına ve üyelerimize fayda sağlayacak birçok faaliyet ve programlar düzenledik. “Milli Kalkınmanın Güçlü Buluşmaları” adını verdiğimiz bu programların bugün altıncısını gerçekleştirmiş olduk. Bundan sonra da Askon Balıkesir Şubesi olarak üyelerimize ve Balıkesir iş dünyasına fayda sağlayacak etkinliklerimize devam edeceğiz.” ifadelerini kullanarak, ev sahipliği yapan Ticaret Odası yönetimine ve programa katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Hediye takdimi ve Dr. Kamil Bayar’ın “İşçi Patron” ve “Veliaht Liderlik” kitaplarını imzalaması ile sona eren panel, ASKON BALIKESİR Şubesi’nin gerçekleştirdiği programlar serisine eklenmiş oldu.