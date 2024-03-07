Büyükhelvacıgil, 5. kez BYSD Başkanlığına seçildi

ANKARA (EKONOMİ)- TOBB’da gerçekleştirilen Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) 41. Genel Kurulunda mevcut başkan Tahir Büyükhelvacıgil yeniden bu göreve seçildi.

Derneğin 1975 yılında kurulduğunu hatırlatan Tahir Büyükhelvacıgil, büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan yağ sektörüne başarıyla hizmet ettiklerini bildirdi.

Derneğin kuruluşunun 49’uncu yılında 49 üye ile faaliyet gösterdiklerini belirten Büyükhelvacıgil, yağlı tohumların “stratejik ürün” olarak ilan edilmesi gerektiğini belirterek, ekilebilir arazi varlığımızın arttırılması, çiftçiyi destekleyici politikaların benimsenmesi ve bu alanda bir üretim hamlesinin başlatılması gerektiğini bildirdi.

Türkiye’nin küresel güç mücadelesinin odağında stratejik bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “Tarımsal üretim kapasitesiyle Avrupa’da birinci ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ülkemizin bu güçlü yapısını doğru politikalarla korumalıyız. Bu da öngörülebilirlik, iyi bir planlama ve sürdürülebilirlik ile gerçekleştirilebilir” dedi.

Temel hedeflerinin sektörün ihtiyacı milyon ton ayçiçeğinin ülke topraklarından karşılanması olduğunun alını çizen Tahir Büyükhelvacıgil, alternatif olarak; yerli kanola, aspir ve soya gibi ürünlerin ekilmesinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BYSD Yönetim Kurulu

Helvacızade Gıda

Reka Bitkisel Yağlar

Kerevitaş Gıda

Savola Gıda

Elita Gıda

Sayınlar Gıda Maddeleri

Bunge Gıda

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi

Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda

Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği

Yağlı Tohumlar Kırma Sanayicileri Derneği

Pamyağ Gıda ve Kimya

Abalıoğlu Yağ

Cargill Tarım ve Gıda

Tarım Kredi Yağ

Ayhan Sezer Yağ ve Gıda

BYSD Denetleme Kurulu

Soyyiğit Gıda

Tüzünler Gıda

Kadooğlu Yağ