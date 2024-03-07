Büyükhelvacıgil, 5. kez BYSD Başkanlığına seçildi
Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği’nin (BYSD) 41’inci Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kurulda mevcut başkan Tahir Büyükhelvacıgil, yeniden bu göreve seçildi.
ANKARA (EKONOMİ)- TOBB’da gerçekleştirilen Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) 41. Genel Kurulunda mevcut başkan Tahir Büyükhelvacıgil yeniden bu göreve seçildi.
Derneğin 1975 yılında kurulduğunu hatırlatan Tahir Büyükhelvacıgil, büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşan yağ sektörüne başarıyla hizmet ettiklerini bildirdi.
Derneğin kuruluşunun 49’uncu yılında 49 üye ile faaliyet gösterdiklerini belirten Büyükhelvacıgil, yağlı tohumların “stratejik ürün” olarak ilan edilmesi gerektiğini belirterek, ekilebilir arazi varlığımızın arttırılması, çiftçiyi destekleyici politikaların benimsenmesi ve bu alanda bir üretim hamlesinin başlatılması gerektiğini bildirdi.
Türkiye’nin küresel güç mücadelesinin odağında stratejik bir bölgede yer aldığına dikkat çeken Büyükhelvacıgil, “Tarımsal üretim kapasitesiyle Avrupa’da birinci ve dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan ülkemizin bu güçlü yapısını doğru politikalarla korumalıyız. Bu da öngörülebilirlik, iyi bir planlama ve sürdürülebilirlik ile gerçekleştirilebilir” dedi.
Temel hedeflerinin sektörün ihtiyacı milyon ton ayçiçeğinin ülke topraklarından karşılanması olduğunun alını çizen Tahir Büyükhelvacıgil, alternatif olarak; yerli kanola, aspir ve soya gibi ürünlerin ekilmesinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
BYSD Yönetim Kurulu
Helvacızade Gıda
Reka Bitkisel Yağlar
Kerevitaş Gıda
Savola Gıda
Elita Gıda
Sayınlar Gıda Maddeleri
Bunge Gıda
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi
Altaş Yağ Su ve Tarım Ürünleri Gıda
Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koop. Birliği
Yağlı Tohumlar Kırma Sanayicileri Derneği
Pamyağ Gıda ve Kimya
Abalıoğlu Yağ
Cargill Tarım ve Gıda
Tarım Kredi Yağ
Ayhan Sezer Yağ ve Gıda
BYSD Denetleme Kurulu
Soyyiğit Gıda
Tüzünler Gıda
Kadooğlu Yağ