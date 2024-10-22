Dijital Dönüşüm Merkezi eğitim programı ile KOBİ’lere ikiz dönüşüm hakkında bilgi verildi

Türk İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) Siemens ana paydaşlığında KOBİ’lerin dijitalleşme seviyelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi, yol haritalarının oluşturulması ve dijital dünyayla uyumlarının artırılması hedefiyle yürüttüğü Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) projesi kapsamında Kayseri’de eğitim programı düzenlendi. Orta Anadolu Girişim ve

İş Dünyası Federasyonu (ORSİFED) ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Direktörü Dr. Ellinor Zeino, ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm başta olmak üzere kamu yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Alp Avni Yelkenbiçer: “KOBİ’ler teknik rehberlik ve finansman engeline takılıyor”

Dijitalleşmenin yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşümle birlikte içinde yaşadığımız çağın en önemli ve en hızlı gündem maddelerinden biri olduğunu söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Küresel rekabetçilikte istediğimiz sıçramayı gerçekleştirmek için dijital dönüşüm kaldıracını çok daha etkili kullanmamız gerekiyor. Yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve markalı ihracat ile dış ticaret açığımızı azaltmak mümkün. Öte yandan ülkemizin dijital ekonomiye geçişinde ekonomimizin belkemiği olan KOBİ’lerimiz hayati bir role sahip. Ancak tüm temaslarımızda KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önündeki en önemli engellerin teknik rehberlik ve finansman olduğunu gözlemliyoruz. Bu iki soruna yönelik çözümlerin üretilmesi, dijitalleşme yatırımlarını artırarak Türk ekonomisinin verimliliğini güçlendirebilir. Dijital Dönüşüm Merkezi projemiz ile de bu ihtiyacı karşılamaya odaklanıyoruz” dedi.

Dr. Ellinor Zeino, Konrad Adenauer Vakfı’nın KOBİ’lere katkılarını anlattı

Konrad Adenauer Vakfı Türkiye Direktörü Dr. Ellinor Zeino, 1985 yılından bu yana başta Almanya olmak üzere Avrupa ekonomisi ile Türk ekonomisi arasındaki sıkı bağları daha da güçlendirmek üzere faaliyet ve projelerini sürdürdüklerini belirtti. Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde Türk sanayisinin de olabildiğince iklim nötr sürdürülebilir üretim süreçleri ve etkin tedarik zincirleri ile yeşil dönüşüm sürecinde yerini almasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Zeino, bu kapsamda TÜRKONFED ile birlikte KOBİ’lerdeki yeşil dönüşüm farkındalığın artırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalara değindi.

Soner Türküm: “Dijital dönüşümün en önemli unsurlarından biri insan kaynağı”

Dijital dönüşümün etkisinin teknolojik altyapının güncellenmesi ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda iş yapış şekillerinin de dönüştüğünü ifade eden ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Soner Türküm ise şöyle devam etti; “İşletmeler, dijital araçlar ve sistemler kullanarak süreçlerini daha verimli hale getiriyor, müşteri deneyimini artırıyor ve pazarda daha hızlı hareket edebiliyor. Dijital dönüşüm sürecinin en önemli unsurlarından birini de insan kaynağı oluşturuyor. Nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, eğitim sistemimizin dijitalleşmesi ve sürekli öğrenme kültürünün benimsenmesi, bu dönüşümün başarısı için kritik öneme sahip. Bu kapsamda işletmelerin çalışanlarını bu yeni dönüşüm için donanımlı hale getirmesi gerekiyor. Biz de Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyette bulunan ORSİFED olarak, dijital dönüşümle ilgili farkındalığın artmasını sağlamak için çalışıyoruz.”

Keynote ve panel düzenlendi

Açılış konuşmalarının ardından Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. Alman Federal Meclisi CDU/CSU Fraksiyonu Milletvekili ve Alman-Türk Parlamenterler Grubu Başkan Vekili Thomas Bareiß ise keynote konuşmacısı olarak etkinlikte yer aldı.

Etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in moderatörlüğünde düzenlenen ‘İkiz Dönüşümün Temel İtici Gücü Olarak Dijital Dönüşüm’ başlıklı panel ile devam edildi. Panelin konuşmacıları ise TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak ile Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Elektrik Ürünleri Dağıtım Kanalı Satış Müdürü Mert Ulaş oldu.

İkiz Dönüşüm Atölyesi yapıldı

DDM’nin Kayseri’de düzenlenen etkinliğinde İkiz Dönüşüm Atölyesi de yapıldı. TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Üyesi L. Yurdum Hasgül’ün kolaylaştırıcı olarak yönettiği atölyede ‘ikiz dönüşümün finansmanı’, ‘yeni teknolojiler ve sürdürülebilirlik’ ile ‘dijital dönüşümde yol haritasının belirlenmesi’ konuları ele alındı. DDM Kayseri programı koçluk görüşmeleri ve saha ziyaretleri ile sona erdi.

5 il 500 KOBİ’ye eğitim

TÜRKONFED’in 2018 yılında hayata geçirdiği DDM’nin Siemens ana paydaşlığındaki yeni döneminde ‘iş süreçlerinde dijital dönüşüm’, ‘pazarlama’, ‘siber güvenlik ve KVKK yönetimi’ ile ‘e- ticaret ve e-ihracat’ olmak üzere dört ana konuya odaklanılıyor. Verilen eğitimler ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm farkındalığının artırılması, pazarlama stratejilerinin dijital platformlara taşınması, işletmelerin dijital verileri ile iş süreçlerini koruma konusunda bilinçlenmesi ve dijital ticaretin fırsatlarını kullanabilme becerilerinin geliştirmesi, tüm bunların sonucunda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dijital Dönüşüm Merkezi’nin 2024 yılında 5 ilde toplam 500 KOBİ’ye eğitim, 50 firmaya ise bire bir dijital dönüşüm koçluğu verilmesi planlanıyor.