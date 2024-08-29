Enflasyon muhasebesi kararı iş dünyasında yankı buldu

Türkiye'de enflasyon muhasebesi en son 2004 yılı hesap dönemine ilişkin bilançolarda uygulanmıştı. 2021 hesap dönemi sonuna kadar, gerekli şartların oluşmaması nedeniyle yeni bir düzeltme yapılmazken, 2022 ve sonrasında enflasyon düzeltmesi şartları oluşmuştu. Enflasyon düzeltmesine hazır olmadığını dile getiren meslek mensupları ve sivil toplum kuruluşları yoğun taleplerle konuyu gündeme taşımıştı.

Şimşek’le dün acil toplantıya giren meslek örgütleri, yoğun temaslarını sürdürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'enflasyon muhasebesi' ile ilgili alınan önemli kararlara yönelik, “TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD, TÜRMOB gibi iş dünyası ve meslek kuruluşlarının talepleri üzerine uygulamaya aldığımız 'enflasyon muhasebesi'nde yeni bir aşamaya geldik. Küçük işletmelere kolaylık sağlamak için yaklaşık 1,5 milyon mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıyoruz” açıklamasını yaptı.

İş dünyası tepkileri gecikmedi

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Enflasyon muhasebesi konusunda dün yaptığımız toplantıda ve öncesinde dile getirdiğimiz iş dünyamızın taleplerini ve önerilerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür ederiz” paylaşımını yaptı.

Enflasyon muhasebesi konusunda dün yaptığımız toplantıda ve öncesinde dile getirdiğimiz iş dünyamızın taleplerini ve önerilerini dikkate alan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve ekibine teşekkür ederiz. https://t.co/WyhP33h2n5 — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) August 29, 2024

“Konunun takipçisi olacağız”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, “Sesimiz yankı buldu” derken, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İş dünyasında büyük mağduriyetlere yol açacak enflasyon muhasebesine kolaylık sağlayacak yeni kararlar açıklandı. 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e iş dünyasının sesine kulak verdiği için teşekkür ediyoruz. İstanbul Ticaret Odası olarak enflasyon düzeltmesi uygulamasına ciro sınırı getirilmesi önerimizin de kısmen de olsa hayata geçmesinden memnuniyet duyuyoruz. Ama Bakan Şimşek’in de ifade ettiği gibi, yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlanmasının da hızla gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu konunun da takipçisi olacağız. Yatırım yapmış ve yatırım konusuyla ilgili satış geliri henüz oluşmayan bir şirkete vergi tahakkuk edilmesinin hızla çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mevcut uygulamayı yatırım yapanların fiktif vergi vermesini engelleyecek hale getirmek lazım. Yatırım ortamının devamı için bunu şart görüyoruz. KOBİ’lerin, gelirleri yerine ‘yatırımlarından’ vergi verir hale gelmeleri, ancak bu şekilde önlenebilecektir. Dengeli vergilendirme güçlü ekonomiyi gerçekleştirmenin en büyük teminatı olacaktır. Yatırımların ve ticaret ortamının hız kesmeden yükselişini sağlayacaktır.”

Sesimiz yankı buldu.

İş dünyasında büyük mağduriyetlere yol açacak enflasyon muhasebesine kolaylık sağlayacak yeni kararlar açıklandı.



1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefi geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı… https://t.co/IjxlBwy8Yt — Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) August 29, 2024

“Esnafımız enflasyon muhasebesine hazır değildi”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, küçük işletmelerin enflasyon dışı bırakılmasını, “Karar esnafımız adına olumlu ve destekliyoruz” derken, şu ifadeleri kullandı:

“Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ile yaptığımız ikili görüşmeler sonrası yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarmaları esnafımızın beklediği yönde oldu. Esnafımız enflasyon muhasebesine öncelikle hazır değildi ve bu enflasyonist ortamda bunun uygulaması söz konusu değildi. Talebimiz ya yılda bir kez uygulanması ya da esnafın muaf tutulması yönünde idi. Çünkü enflasyon düzeltmesi ile esnafa fiktif bir kazanç çıkmış gibi vergi doğacaktı. Enflasyon düzeltmesi ile kârlı işletmelerin kârı düşebiliyor. Borçlu ve zarardaki işletmeye de kâr doğabilmekte. Bu noktada borçlu bir işletmeye sırf enflasyon düzeltmesi yapıldı diye fiktif bir kâr çıkarıp vergi istemek, vergide adalet ilkesiyle bağdaşmazdı. Bunun için cirosu 50 milyonun altındaki işletmelerin enflasyon muhasebesinden muaf tutulması oldukça yerinde bir karar.”

“Çözüme yönelik hızlı refleks iş dünyamız adına olumlu”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, sosyal medyada hesabından şu yorumu yaptı:

“ATSO Ağustos Ayı Meclisimizde ve hemen ardından Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’ı ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaretimizde, enflasyon düzeltmesine ilişkin yayınlanan tebliğin birçok sektör üyesine yaşattığı mağduriyeti dile getirerek, tebliğin vergi adaletine uygun olarak revize edilmesi konusunda taleplerimizi iletmiştik. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve devletimizin taleplerimizi dikkate alması, çözüme yönelik gösterdikleri hızlı refleks iş dünyamız adına olumlu bir gelişmedir. Kendilerine teşekkür ediyoruz.”

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım da enflasyon muhasebesindeki değişikliği şu şekilde yorumladı:

“İş dünyası olarak enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin dile getirdiğimiz sıkıntıların dikkate alınmasından memnuniyet duyduk. Kaygılarımızı görüp çözüm üreten başta Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek olmak üzere tüm emeği geçenlere ve sesimizin güçlü bir şekilde duyurulmasına aracılık eden TOBB Başkanımız Sayın Hisarciklioğlu'na teşekkür ederiz.”