İZTO Başkanı Mahmut Özgener: Enflasyon muhasebesi KOBİ’leri iflasa kadar götürebilir

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR



İzmir Ticaret Odası Ağustos ayı meclis toplantısında enflasyon muhasebesi hakkında değerlendirmelerde bulunan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bu uygulamadan özellikle KOBİ’lere ciddi zarar görecek. 30 Nisan 2024 tarihli Resmî Gazete kararı ile 2024 yılı 1.geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmadı. 2024 yılının 2. ve 3. geçici vergi dönemleri için enflasyon düzeltmesi uygulamasına devam edileceği belirtildi. Bugün ise bu uygulamanın reel sektörümüzü oldukça zor bir duruma düşürdüğünü görüyoruz. Enflasyon ve vergi artışları nedeniyle sıkıntılar yaşayan, öz sermayesi yetersiz olduğu için yüksek maliyetlerle borçlanmak durumunda kalan KOBİ’lerimizden sabit yatırımlar veya stoklar üzerinden vergi almak doğru değil” dedi.

“İflasa varan etkileri olabilir”

Bu konunun Türkiye’nin ekonomisine istihdam, üretim, yatırım ve ihracat gibi alanlarda büyük destek veren KOBİ’lerin rekabet gücünü zedeleyeceğini, işletmeler açısından çalışan çıkarma, hatta iflasa varacak etkileri olabileceğini belirten Özgener, “Bu kararın en kısa sürede gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler için enflasyon düzeltmesinin yıllık yapılması ya da isteğe bağlı olması önem taşıyor. Her ne kadar kalıcı bir çözüm olmadığı düşünülse de, söz konusu döneme kadar faizlerde bir düşüş olması öngörüsü ile, küçük işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaşacağı ve soruna geçici bir çözüm sağlayacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon hızlı bir şekilde aşağı çekilmeli”

Enflasyonla mücadelenin devam ettiğini ve sonbaharla birlikte bu mücadelede kritik bir sürece girildiğini ifade eden Özgener, “Enflasyon yıllık olarak azalmaya başlayacak, ama şu aşamada Merkez Bankası’nın tahmin ettiği seviyelere düşüp düşmeyeceği konusunda fikir birliği oluşmadığını görüyoruz. Ekonomide yavaşlama sinyalleri artarken, Merkez Bankası’nın da faiz indirim sürecini başlatması için baskının artacağını değerlendiriyoruz. Enflasyon düşük seviyelere kalıcı olarak gerileyene kadar, mücadelenin hem para hem de maliye politikası yolu ile devam etmesini ve enflasyonun hızlı bir şekilde aşağı çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aksi takdirde enflasyonist ortam işletmelerimizin yüklerinin daha da artmasına yol açacak” dedi.



Merkez Bankası’nın ağustos ayında faizleri beşince kez sabit tuttuğunu hatırlatan Özgener, bu şartlar altında, mevcut ekonomik programa bağlı kalınması ve Eylül ayında açıklanacak Orta Vadeli Program hedeflerinin önem kazandığının da altını çizdi.