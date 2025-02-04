Gaziantep yıla 817 milyon dolar ihracatla başladı

GAZİANTEP

2024 yılını 10 milyar dolar sınırında ihracatla kapatan Gaziantep, 2025 ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 artışla 817 milyon 272 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “2025 yılına 817 milyon 272 bin dolar ihracatla başladık. Bir önceki yılın aynı ayına göre %0,6 artış gösterdiğimiz ocak ayı ihracatıyla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren 6. şehri olma konumumuzu koruduk. 2025 yılı her ne kadar zorlu geçecek olsa da ihracat rakamlarımızı daha yukarı çekeceğimize gönülden inanıyorum. Bütün ihracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve kıymetli çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Allah işlerini rast getirsin” dedi.

Yıldırım: “Suriye en fazla ihracat yaptığımız 3. ülke”

İhracat değerlendirmesinde Türkiye-Suriye arasında sürdürülebilir ve istikrarlı bir ticari ilişkinin inşa edilmesinin kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, Türkiye-Suriye Serbest Ticaret Anlaşması’nın daha kapsamlı bir anlayışla yeniden hayata geçirilmesi için yürütülen müzakerelerin büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Gaziantep olarak, 2024 yılında Suriye’ye yaptığımız ihracatı %8 artırarak 481 milyon dolara ulaştırmıştık. Suriye’de son yaşanan gelişmeler de ocak ayı ihracat verilerimize olumlu yansıdı. Ocak ayında şehrimizden Suriye’ye olan ihracat %27 arttı. Bu anlamda Türkiye-Suriye arasında atılacak adımlar, şehrimiz ihracatına önemli katkı sağlayacak. Bilindiği üzere Suriye, ABD’nin ardından en fazla ihracat yaptığımız 3.ülke.”