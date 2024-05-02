'Girişimde Kadın Gücü' ile 6 bin 500 kadına destek verilecek

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) yürütücülüğünde, Türkiye İş Bankası desteği ile girişimci kadınların değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Girişimde Kadın Gücü projesinin 2024-2026 yılları arasını kapsayan ikinci fazının açılış etkinliği gerçekleştirildi.

İş Kuleleri’nde düzenlenen törene başta TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Kadın Komisyonu (İDK) Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz olmak üzere kadın derneklerinin temsilcileri ve davetliler katıldı.

“Tam eşitlikçi bir anlayışın tesisi için çalışıyoruz”

Bünyelerindeki 53 kadın derneği ile Türkiye’nin en kapsayıcı kadın gücünü temsil ettiklerini söyleyen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İDK Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Ülkemizin kalkınma yolculuğu, toplumun yarısını oluşturan kadınların hayatın tüm alanlarına etkin ve yetkin bir şekilde katılımı ile ivme kazanacaktır. TÜRKONFED olarak güçlü Türkiye Hayalimizi gerçekleştirmek için kadın odağında kapsayıcı iş birlikleri, projeler, eğitim ve mentörlük çalışmaları sürdürerek değer yaratıyoruz. Girişimci kadınların önündeki cam tavanların kırılmasını pozitif ayrımcılık olarak görmüyor, tam eşitlikçi bir anlayışın tesisi için çalışıyoruz.” dedi.

“Büyük bir çarpan etkisi oluşturuyor”

Toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğini temel almayan bir girişimcilik ekosisteminin sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma katkı sunmasının mümkün olmadığını belirten Açık, devamında şunları kaydetti: “Dünyada girişimci kadın oranı yüzde 35 seviyesindeyken ülkemizde bu oran yüzde 14. Öte yandan 2023 yılı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 146 ülke arasında 129’uncu sırada yer alıyoruz. Yapılan uluslararası araştırmalar, kadınların yenilikçi ve yaratıcı özellikleri ile girişimci ruhlarının istihdama ve ekonomiye çarpan etkisi yarattığını gösteriyor. Biz de bir kadının hayatına dokunan her değerin büyük bir çarpan etkisi oluşturacağına yürekten inanıyoruz. Proje ortağımız Türkiye İş Bankası’na ve projeye 2021 yılında verdiği destek için Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi’ne (UN Women) teşekkür ediyoruz.”

“Kadınlara yol arkadaşlığı yapacağız”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz ise, şunları söyledi: “Girişimde Kadın Gücü projesi için 2021 yılında TÜRKONFED ile yola çıkarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde sektör ve ölçek fark etmeksizin çalışmakta olan girişimci kadınların, değişen ve dijitalleşen dünyada iş geliştirme süreçlerine daha hızlı ayak uydurmalarına destek olmayı amaçladık. 2023 yıl sonu itibarıyla projemiz ile toplam 5 bin 43 girişimci ve girişimci adayı kadına erişmenin, onların belki de desteğe en çok ihtiyaç duydukları alanlardaki ihtiyaçlarının giderilmesinde rol almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki 2 yıllık yeni dönemde de ülkemiz genelinde girişimci kadınların başarı hikâyelerini oluştururken onlara yol arkadaşlığı yapacak olmanın heyecanını duyuyoruz. Projemizin yeni döneminde gerek online eğitim gerekse fiziki etkinliklerimizle 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına daha ulaşmayı hedefliyoruz. Beraber başladığımız bu yolculukta, alanında uzman mentörlerimiz ile 100 girişimci kadına mentörlük desteği sunacağız. Projemizin geçmiş dönemde olduğu gibi yeni döneminde de girişimci kadınlara hayallerini gerçekleştirme cesareti ve kararlılığını ortaya koymalarında, karşılaştıkları zorlukları aşmalarında, sahip oldukları fikrin üretime dönüşme aşamasına kadarki süreci en doğru ve en verimli şekilde yönetmede bir rehber ve itici güç olacağına yürekten inanıyorum.”

‘Geleceğe İlham Veren Kadınlar’ buluştu

Açılış konuşmalarının ardından İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Özge Küllah Kurtuluş’un moderatörlüğünde The House Cafe’ler Kurucu Ortağı Canan Özdemir, Systemair Türkiye Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayça Eroğlu ve HiVa Atelier Kurucu Ortağı Dilara Ertan Çevik’in katılımıyla Geleceğe İlham Veren Kadınlar başlıklı bir panel düzenlendi.

İlk dönemde 5 bin 43 girişimci kadına ulaşıldı

Etkinlikte, Girişimde Kadın Gücü projesinin geçmiş dönem çalışmaları ve yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Buna göre 2021-2023 yıllarını kapsayan dönemde yüz yüze ve çevrim içi eğitimler ile eğitim portalı üzerinden 5 bin 43 girişimci ve girişimci adayı kadına erişim sağlandı. 49 girişimci kadına sektöründe başarılı olan kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından üç ay boyunca mentörlük desteği verildi. Kendi işini kurmuş, işini büyütmek ve yeni bir yol haritası çizmek isteyen 40 girişimci kadına Applied Value Group’un (AVG) garantörlüğü, Türkiye İş Bankası’nın finansman desteğiyle teminatsız ve sıfır faizli kredi desteği sağlandı. Ayrıca Türkiye İş Bankası tarafından 26 girişimci kadına iş geliştirme desteği, 3 girişimci kadına da ABD Silikon Vadisi ziyareti ödülü verildi. Etkinlikte iş geliştirme ve Silikon Vadisi ziyareti kazanan girişimci kadınlara ödül takdimi yapıldı.

Kadınlar arasındaki iletişim köprüsü güçlendirilecek

Girişimde Kadın Gücü projesinin 2024-2026 yılları arasını kapsayan yeni döneminde ise 81 ilde yüz yüze verilecek eğitimlerin yanı sıra eğitim portalı ve çevrim içi platform üzerinden 6 bin 500 girişimci ve girişimci adayı kadına ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamındaki eğitimlere katılan 100 girişimci kadına 3 ay boyunca sektöründe başarılı kadınlar ve alanında uzman kişiler tarafından mentörlük desteği verilecek. Türkiye İş Bankası ise 100 girişimci kadına iş geliştirme desteği sağlayacak. Ayrıca tasarım odaklı düşünme eğitimleri, podcast kayıtları, üretici kadınlar ile satın alma günleri, mentörlük programları ve girişimci kadınlar ile ilham buluşmaları organize edilerek kadınlar arasındaki iletişim köprüsünün güçlenmesi desteklenecek.