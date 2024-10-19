Uzaktan çalışanları ofise geri döndürmek işverene ne kadar maliyet getirir?

Pandemiyle birlikte artan evden çalışma, önce hibrit sisteme sonrasında ise ofise dönmeye başladı. Giderek daha fazla şirket çalışanlarını ofislere geri çağırırken, Amazonla birlikte yeniden gündeme geldi. 2025 itibarıyla Amazon çalışanlarını haftada beş gün ofise çağırdı.

AWS CEO’su Matt Garman, yaptığı bir açıklamada ofisten çalışmayı savunurken, ofisten çalışmak istemeyenlerin işten ayrılabileceğini söyledi.

Ofisten çalışmak maaşın yüzde 8 kesilmesiyle eşdeğer

ABD'de yapılan bir ankete göre, uzaktan çalışanların evden çalışmaya ne kadar değer verdiğini ve şirketlerin onları ofise geri getirmek için ne kadar maliyete katlanması gerektiğini ortaya koydu.

Mayıs 2020'den bu yana her ay yapılan Çalışma Düzenlemeleri ve Tutumları Anketi'nin son versiyonu, evden çalışma imkanının çalışanlar için ne kadar değerli olduğunu inceledi. Anket, 20 ila 64 yaş aralığındaki binlerce Amerikalı ile aylık olarak gerçekleştiriliyor.

Eylül ayında 9.457 Amerikalı ile yapılan ankete göre, 2020'den bu yana bir noktada evden çalışmış olan bir çalışan, tamamen yüz yüze çalışmak için ortalama yüzde 7,6 daha fazla ücrete ihtiyaç duyacağını söyledi. Halihazırda haftada en az bir gün evden çalışanlar için hibrit veya uzaktan çalışma, yüzde 9,6'lık bir maaş zammına eşdeğer.

Hibrit çalışma imkânı bazı gruplar için daha değerli

Stanford Üniversitesi ekonomisti Nicholas Bloom, hibrit çalışma araştırmasına öncülük eden isimlerden biri olarak, "30'larında, çocuk sahibi ve üniversite diploması olan çalışanların" tam zamanlı ofise dönmeleri için yüzde 10 ila 15 oranında bir zam isteyeceğini belirtti.

Ofise dönüş zorunluluklarına yönelik şikayetlere rağmen, uzaktan çalışan Amerikalıların oranı son birkaç yılda arttı. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun bulgularına göre, Ekim 2022'de Amerikalıların yaklaşık yüzde 18'i anket haftasında evden çalışıyordu. Eylül 2024'e gelindiğinde, bu oran yüzde 24'ün biraz altına yükseldi.

“Haftada 5 gün ofise dönmeye zorlanmak mutsuz edecek”

Çalışma düzenlemeleri anketi, çalışanların ofise geri dönmeleri için zam istediklerini gösterse de bu, zam alacakları ya da uzaktan bir iş bulacakları anlamına gelmiyor. Uzaktan işler giderek azalıyor ve bu durum bazı çalışanları pek keyif almadıkları işlerde kalmaya zorluyor.

Tersine, Bloom, bulguların, şirketlerin çalışanlarını geri getirmek istediklerinde neyle karşı karşıya olduklarını gösterdiğini belirtti:

"Öncelikle, insanları haftada 5 gün ofise dönmeye zorlarsanız çok mutsuz olacaklardır. Çünkü onların gözünde bu, maaşlarının yüzde 7 ya da 8 oranında kesilmesi kadar değerli bir şeyin ellerinden alınması anlamına gelir."

Bazı çalışanlar, tam zamanlı bir ofise dönüş zorunluluğu ile karşı karşıya kaldıklarında işlerinden istifa bile edebilirler.

Bloom, "Eğer iş gücünü azaltmak istiyorsanız, 5 günlük ofise dönüş, bunu yapmanın ucuz bir yoludur" açıklamasını yaptı. Ancak yüksek performans gösteren çalışanların kaybının bir maliyeti olduğunu da unutmamak gerekiyor.