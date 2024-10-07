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Evden mi çalışmalı yoksa ofisten mi? Murat Ülker de tartışmaya katıldı

Evden mi çalışmak daha iyi yoksa ofisten mi? tartışması bir süredir devam ederken Yıldız Holding İnsan Kaynakları Başkanı Bahattin Aydın'ın ofiste çalışma-uzaktan çalışma tartışmaları ile ilgili yazısını paylaşan Murat Ülker de tartışmaya dahil oldu.

Haber Merkezi
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Evden mi çalışmalı yoksa ofisten mi? Murat Ülker de tartışmaya katıldı
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Yıldız Holding İnsan Kaynakları Başkanı Bahattin Aydın, kişisel LinkedIn hesabından pandemi sonrası değişen ve tartışılan ofisten çalışma alışkanlıkları ve şirketlerin kararları ile ilgili yazdığı makaleyi paylaştı.

Amazon’un uzaktan çalışmayı durdurma kararına atıf yapan Aydın, "Zamanın ruhu çalışanları ofise geri mi çağırıyor?" sorusunu sordu.

Bahattin Aydın'ın yazısını alıntılayan Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Uzaktan çalışmak yerine “işin yerinden” çalışmak demiştim. Israr ediyorum" dedi ve ekledi:

"Amazon uzaktan çalışmaya son verince bizim Bahattin Aydın bey, İK Başkanımız, artık dayanamamış olacak ki işin doğrusunu açıklamış:

“… Dengeli bir yaklaşımın “tek beden herkese uyar” bakış açısıyla değil; ihtiyaçlarınıza özel tasarlanmış “terzi işi” bir modelden geçtiğini söylemekte fayda var. Yıldız Holding’de uyguladığımız UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri bunun örneklerinden bir tanesi…

Uzaktan ve hibrit çalışmanın çalışanlar açısından akla ilk gelen faydası zaman kazandırması. Biz de çalışanlarımızla görüşmelerde benzer bir içgörü elde ediyoruz…

UYDU Yeni Nesil Çalışma Modellerinde çalışanlarımızın ofisten çalışacakları günleri seçebildikleri, ekip arkadaşlarının hangi günlerde ofiste olduklarını görebildikleri, çalıştıkları binanın doluluk oranını görebildikleri Akıllı Uydu uygulamasını geliştirdik…” diye sözlerini sürdürüyor. Uydu çalışma modeli ile dijitalleşme, değişen iş takip ve performans ölçüm sistemlerinin ve daha birçok dijital uygulamanın nasıl devreye alındığını anlatıyor."

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