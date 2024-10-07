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Adana'da sokakta bomba paniği! Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Adana'da kent merkezinde el bombası bulundu. İhbar üzerine gelen bomba imha uzmanları, kontrollü bir şekilde bombayı bulunduğu yerden aldı.

Haber Merkezi
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Adana'da sokakta bomba paniği! Yoğun güvenlik önlemleri alındı
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Panik yaratan olay, Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar yürüdüğü sırada yolda el bombası gördü ve durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatarak çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kontrollü şekilde bulunduğu yerden alındı

Bomba imha uzmanları kontrollü bir şekilde el bombasını bulunduğu yerden aldı. El bombası incelenmek üzere kriminale götürüldü.

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