  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Millî Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Takip Et

Millî Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi!Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'den yeni doğal gaz ve petrol hamlesi!Enerji

 

Mars’a benzetilen Salda Gölü’nde balon turizmiMars’a benzetilen Salda Gölü’nde balon turizmiŞehirler

 

Gündem
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi
Adana'da sokakta bomba paniği! Yoğun güvenlik önlemleri alındı
Adana'da sokakta bomba paniği! Yoğun güvenlik önlemleri alındı
Canice katledilen İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı! Cansız bedenini böyle bulmuşlar
İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı! Cansız bedenini böyle bulmuşlar
Döngüsel ekonominin maliyetini kim ödeyecek?
Döngüsel ekonominin maliyetini kim ödeyecek?
Mahkemeden karar çıktı: Engin Polat'a hapis cezası
Mahkemeden karar çıktı: Engin Polat'a hapis cezası
İzmir Körfezi'nde balık ölümleriyle ilgili alınan numune sonuçları incelendi! Nedeni belli oldu!
İzmir Körfezi'nde balık ölümleriyle ilgili alınan numune sonuçları incelendi! Nedeni belli oldu!