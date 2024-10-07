Mars’a benzetilen Salda Gölü’nde balon turizmi

FİKRİ CİNOKUR / BURDUR

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından ‘’Turizm Yüzyılı Burdur’’ projesi kapsamında Burdur’da iki gün devam eden etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk gününde TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Burdurlu DEİK Başkanı Nail Olpak, Burdur’un turizme kazandırılması ve alternatif yeni rotalar yaratılması konusunda bilgi verdi.

Etkinliğin ikinci gününde turizm sektör temsilcileri, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan tarihi antik kenti Kibrya ile Ağlasun ilçesinde yer alan Sagalassos antik kentini gezdi.

Salda Gölü’nde balon turu

Turizm sektör temsilcileri, gazeteciler ve davetliler tarafından, toprak ve kum yapısı nedeniyle Mars gezegeni ile Maldivler sahillerine benzetilen Burdur’un Yeşilova ilçesindeki dünyaca tanınan Salda Gölü’nde sıcak balonlarla uçuş gerçekleştirildi. Sabahın ilk saatlerinde gün doğumuyla birlikte balonlarla uçuş gerçekleştiren davetliler, Salda Gölü’nün muhteşem manzarasıyla karşılaştı.

Talep olması halinde Salda Gölü’nde balon turizminin yaygınlaştırılacağı belirtilerek seyahat acentelerinin Salda Gölü’nde balon turizmini programlarına alınması istendi. Turizmciler, Salda Gölü’nün balon uçuşlarıyla cazibe merkezi olabileceğini, böylece Kapadokya ve Pamukkale’den sonra Salda Gölü’nün üçüncü balon turizmi yapılan bölge olabileceğini bildirdiler.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yaptığı açıklamada Burdur turizmini ortak akılla geliştireceklerini belirtti. Turizmi ülke geneline ve 12 aya yaymak hedefiyle başlatılan ‘Turizm Yüzyılı’ projesinin tüm hızıyla devam ettiğini belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

‘’Turizmde uluslararası rekabet artıyor. Bu nedenle ülkemizin tam anlamıyla keşfedilmemiş destinasyonlarını gündeme getirmek, hatırlatmak en verimli şekilde tanıtmak ve pazarlamak gerekiyor. Burdur turizmini ortak akılla geliştirmeyi hedefledik. Burdur’u kitle turizminin tahrip ediciliğinden uzak tutarak ve katma değer yaratarak Burdur turizmini geliştirmek istiyoruz. Bu güzel kenti tarihi ve kültürel değerleri, gastronomisi, el değmemiş güzellikteki doğasıyla, öne çıkan bir destinasyon olarak konumlandırmalıyız. Turizmin kent ekonomisi için katma değer yarattığı turizm girdisinin bölgede yaşayanlara katkı sağladığı bir Burdur hayal ediyoruz. Burdur’u geçip gidilen değil, konaklanan, gezilen, vakit geçirilen bir şehir olarak görmek istiyoruz.”

Sektör temsilcileri de, tarihi kentleri, kültürü, gastronomisi ile tarım ve hayvancılığa bağlı olan Burdur’un ekonomisinde turizm sektörünü katabileceği vurgulandı.