Antalya’da ‘Şehri keşfet’ projesi

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Muratpaşa Belediyesi tarafından ‘Şehri Keşfet’’ Projesi tanıtım toplantısı Erdal İnönü Parkı Antalya Lokantası’nda gerçekleştirildi. Toplantıya, proje ortakları Anex Tour Genel Müdürü Yasir Karaçor, ANEX Tour Genel Müdür Yardımcısı Çağlayan Özbayık, Alppaşa Hotel Genel Müdürü Ali Akçakaya, Bestwestern Plus Khan Hotel Genel Müdürü Turgut Alkış ile Çetin Tur sahibi Liva Çetin de katıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’nın resort kitle turizminde Dünyada bir numara olduğunu belirterek, ancak kış sezonunda eksiklik bulunduğunu söyledi. Resort turizme alternatif yaratmadıklarını, destekleyici rol almak istediklerini söyledi.

Türkiye turizminde kalıcı bir perspektif belirlemek istediklerini belirten Uysal, şunları kaydetti:

‘’Ülke ve bölgemiz turizmi tamamen ‘Her şey Dahil’ ve resort-kitle turizmi ağırlıklı. Turist otelden şehre çıkmıyor. Oysa Antalya kent merkezi birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış durumda. Antalya kent merkezi ve ve çevresinde tanıtılmayı ve gezmeyi bekleyen çok değerli eserlerimiz var. Belediye olarak turizmi 12 aya yaymak ve kış sezonunda otellerimizi doldurmak için ‘Şehri keşfet’ projesi başlattık. Böylece ülke ve bölge tanıtımını yaratmak istiyoruz. Benim hayalimde en az 100 milyon turist ve 150 milyar dolar turizm geliri elde etmek. Bu sade bir hedef. Kentlerde para harcayan, kent sosyal yaşam standardını, güvenlik standardını yukarı taşımayı amaçlıyoruz. Bunu uzun vadede değil kısa ve orta vadeli bir hayal.’’

Antalya’nın kent merkezindeki kültürel değerlerini turizm ürünü olarak raflara koyduklarını anlatan Uysal, ‘’Bu ürünleri rafa koymazsanız kim koyacak. Tarihi eserlerimiz, denizimiz, kıyılarımız var. 300 antik kentimiz var. Kaleiçi’miz var. Roma döneminden kalan Üç Kapılar var. Yivli minare var. Antalya kent merkezini kış sezonuna hazırlamak zorundayız. Bunun için seferberlik başlatıyoruz’’ dedi.

ANEX Tour Almanya ve Avusturya Genel Müdürü Yasir Karaçor da Türkiye’nin resort turizminde dünyanın önde gelen bölgelerinden biri olduğunu ancak turizmin 12 aya yayılması gerektiğine dikkat çekti. Antalya kent merkezinin Avrupa’da satışına başlayacaklarını bildirdi. Karaçor, şöyle devam etti:

‘’Almanya’da oteller dışında Antalya’da ziyaret edilecek yerler olduğunu bilmeyenler var. İspanya’nın Mayarko kentinde tarihi bir köyü milyonlar ziyaret ediyor. Antalya kent merkezinin değerleri dünya turizmine sunulmalıdır.’’

Bestwestern Plus Khan Hotel Genel Müdürü Turgut Alkış ise 110 ülkeden turist ağırladıklarını ancak kışın yüzde 50 dolulukla çalıştıklarına dikkat çekerek kışş sezonu için Antalya’nın iyi tanıtılması gerektiğini kaydetti. ‘Şehri Keşfet’ projesi Avrupa’da bir haftalık tur paketi ile satışa çıkacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ‘Şehri Keşfet’ proje ortaklarına teşekkür etti.