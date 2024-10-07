MediaMarkt, dijitalleşme ve fiziksel mağazacılıkla büyümeye devam ediyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

MediaMarkt olarak deneyime önem veren bir anlayışları olduğunu ifade eden Acar, “MediaMarkt Almanya’da bundan 50 sene önce kurulmuş bir mağaza bu yüzden fiziksel mağazacılığı oldukça kuvvetli, geçtiğimiz 50 senesi böylesi gelişmiş bir mağazanın Türkiye’de de 100 mağazası var. 250 bin metre kareye yayılmış bir toplam hacmi var. Bu anlamda Türkiye’deki tüketici elektriği zincir mağazaları içinde hem lider hem de en büyüklerinden bir tanesi. Bundan sonraki 5 sene 10 seneye baktığımızda dijitalleşme her geçen gün önemli olacak fiziksel kaslarımız kuvvetli şimdi de dijital tarafta büyüme yaşıyoruz. Bunun için web sitemizi ve uygulamamızı yeniledik” dedi.

Türkiye’den kazandığını Türkiye’ye yatırıyor

Dijitalleşmenin çok önemli olmasını yanı sıra deneyimin de oldukça önemli olduğunu aktaran Acar, “Müşteri deneyim yaşamak istiyor. Almak istediği ürünü denemek kullanmak, hatta aldıktan sonra memnun kalmazsa iade edecek fiziksel bir kanal arıyor. Bozulursa tamir ettirecek bir yer arıyor, bütün bunları belli bir noktadan yaptırmak istiyor. Bunları sadece online yaptırınca deneyimin bir bacağı eksik kalıyor. O yüzden de bir iki taraftan da büyüyen bir programımız var” dedi.

Yaklaşık 15 bin çeşit ürün bulunduğunu aktaran Acar, “Müşterilerimize onlineda ve offlineda iyi bir deneyim yaşatmak bizim birinci önceliğimiz. Bunun yanında fiziki mağaza açmaya da devam edeceğiz. Şu anda önümüzde Kuşadası var, bu hafta açılışı gerçekleşecek. Ardından Denizli’de ikinci mağaza geliyor. Elâzığ yolda, İstanbul yolda. MediaMarkt, Türkiye’den kazandığımızı Türkiye’ye yatırmaya devam ediyor” diye konuştu.