Çukurova BİLSEM’li öğrencilerin çevreci projesi TEKNOFEST’te birinci oldu

ADANA / EKONOMİ

Çukurova BİLSEM öğrencileri Oğulkan Kocamanoğlu, Elisa Ortatepe ve Sarp Deniz Arıkan’ın, pet şişelerde kalan suların israfını önlemek ve şişelerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla geliştirdiği ‘SuAT Makinesi’ TEKNOFEST İklim Değişikliği ve Toplumsal Farkındalık Araştırma Projeleri Yarışması'nda en başarılı proje seçildi.

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda 2-6 Ekim tarihlerinde düzenlenen TEKNOFEST’te projelerini tanıtan öğrenciler, çevre sorunları arasında ilk sıralardaki su kaynaklarının korunması ve geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaya yönelik çalışmalarını anlattı. ‘SuAT Makinesi’ni 9 ayda geliştirdiklerini açıklayan öğrenciler, kurdukları sistemin pet şişede kalan suyun döküldüğü 16 litrelik bir bölüm ile kapak ve şişelerin atılabildiği bir alandan oluştuğunu belirtti.

Ekip üyesi Oğulkan Kocamanoğlu, havalimanlarında içinde su olan şişelerin çöpe atıldığını görünce, böyle bir projeye karar verdiklerini, su israfını önlemenin yanında pet şişelerin geri dönüşümünü de amaçladıklarını kaydetti. TEKNOFEST süresince projelerinin yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Kocamanoğlu, “Makinede biriken sular temizlik, çiçek sulama gibi işlerde kullanılabilir. Toplanan kapaklar ile de engellilere destek oluyoruz. Kapakları tekerlekli sandalye olması için Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne, şişeleri plastik fabrikasına geri dönüşüme gönderdik” dedi. Kocamanoğlu, projenin patentini alacaklarını, ardından hava alanları, okullar, festivaller, stadyumlar gibi kalabalık mekanlarda kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini bildirdi.