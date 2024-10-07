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Bilişim Vadisi, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ile dünya birincisi oldu

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon merkezi Bilişim Vadisi, dünya çapında prestijli bir ödüle layık görüldü. 79 ülkeden 350 üyesi bulunan Dünya Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından düzenlenen yarışmada, Bilişim Vadisi'nin altı yıldır yürütücülüğünü yaptığı Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması birincilik ödülüne hak kazandı.

Haber Merkezi
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Bilişim Vadisi, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ile dünya birincisi oldu
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SABİHA TOPRAK / KOCAELİ

Bu yıl Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya Konferansı etkinliğinde, Bilişim Vadisi'nin projesi en inovatif proje seçildi. Tören sırasında altın ödül, Bilişim Vadisi adına Uluslararası İlişkiler Direktörü Sezen Güngör’e takdim edildi. İspanya’dan “La Salle Technova” “SDG’s Challenges” projesiyle gümüş ödül alırken, Pakistan’dan “National Science and Technology Park” ise "Rising Stars Startup Competition" ile bronz ödüle layık görüldü.

IASP tarafından teknoparklar arasında düzenlenen yarışmada, projelerin inovatif olması, somut çıktılar sunması, ulusal ve uluslararası ölçekte uygulanabilirliği gibi kriterler değerlendirildi. Bilişim Vadisi, TEKNOFEST kapsamındaki bu yarışma ile ulusal ve uluslararası platformlarda kendini kanıtlayarak, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sağladı.

Yarışmacılar 54 saatlik mentörlük desteği alarak projelerini geliştiriyor

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, genç yeteneklerin problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirirken, katılımcılara kariyer fırsatları sunuyor. Yarışma, genç mühendislerin ve girişimcilerin, tamamen kendi tasarladıkları ve ürettikleri araçlarla gerçek pist ortamında yeteneklerini sergilemelerine olanak tanıyor. Yarışmacılar ayrıca 54 saatlik mentörlük desteği alarak projelerini geliştiriyor.

2019 yılından bu yana toplam 20.916 başvurunun yapıldığı yarışmalarda, 3.897 katılımcı kabul edilerek programa dâhil oldu. Yarışma sonunda 162 öğrenci, sektörün önde gelen firmalarında staj yapma ve iş bulma fırsatı yakaladı. Ayrıca, girişimcilik ekosistemine adım atan gençler, Bilişim Vadisi'nde kendi projelerini hayata geçirme şansı buluyor.

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, inovatif yaklaşımı, uluslararası uygulanabilirliği ve güncel teknolojilere odaklanmasıyla Türkiye'nin teknoloji geleceğine yön vermeye devam ediyor. Yarışmanın küresel otonom araç teknolojileri ve girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkısı büyük önem taşıyor.

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