Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç: Eskişehir’e teknolojik OSB kurmayı planlıyoruz

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de sanayi üretimini katma değeri yüksek bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir’e yeni bir OSB kurmayı planladıklarını duyurdu. Ataç, sanayi yatırımlarının geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, Çukurhisar bölgesinin bu projeye en uygun alan olarak öne çıktığını ifade etti.

Tepebaşı’nda sanayinin gelişimini planladıklarını aktaran Ataç, “Çukurhisar bölgesi, OSB kurulması için oldukça elverişli bir alan. Ancak, bu OSB’nin diğerlerinden farklı olmasını ve yüksek teknoloji üretimi üzerine odaklanmasını istiyoruz. Küçük alanlarda, daha az yer kaplayan ama daha yüksek katma değer üreten bir sanayi yapısı hedefliyoruz” dedi. Bu yeni sanayi bölgesinin, geleneksel üretim alanlarından ziyade ileri teknolojiye dayalı üretim tesislerine ev sahipliği yapacağını vurgulayan Ataç, böylelikle Eskişehir’in sanayi altyapısının modernleşeceğini belirtti.

Tepebaşı Belediyesi’nin sanayileşme vizyonuna dair de açıklamalarda bulunan Ataç, Muttalıp bölgesinde küçük sanayi için ayrılan bir rezerv alanının da hayata geçirileceğini bildirdi. Bu alanının Tepebaşı ilçesinde faaliyet gösteren küçük sanayi işletmeleri için bir yer sağlayacağı bilgisini paylaşan Ataç, projeyle sanayiye daha kolay erişim sağlanabileceğini ve uzun mesafeler kat edilmesine gerek kalınmayacağını dile getirdi. Ataç, “Sanayi alanlarını şehrin planlı gelişimine uygun bir şekilde konumlandırıyoruz. Rezerv alan tamamlandığında, Baksan Sanayi Sitesi’ndeki mevcut işletmeler de bu yapıdan fayda görecek” diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm için büyük bütçelere ihtiyaç var"

Eskişehir’deki kentsel dönüşüm çalışmalarında yaşanan zorluklara dikkat çeken Ahmet Ataç, ciddi bütçelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Özellikle ana caddelerdeki yapıların yenilenmesi gerektiğini belirterek, mevcut durumu değerlendiren Ataç, "Eskişehir’in ana caddeleri yumuşak karnımız. 1970’lerden sonra yapılan bu yapılar kentsel dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Ancak bunun için çok ciddi bütçeler gerekiyor" dedi.

Tepebaşı Belediyesi olarak müteahhitler aracılığıyla yerinde dönüşüm projelerinde önemli mesafe kat ettiklerini sözlerine ekleyen Ataç, Çamlıca ve Şirintepe mahallelerindeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, Sütlüce Mahallesi’nde ise projelerin büyük ölçüde bittiğini ifade etti. Ayrıca, Yeşiltepe Mahallesi’nde kat sayısı konusunda yeni bir planlamaya gidileceğini söyleyen Ataç, bu projelerin örnek teşkil edeceğini ve Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde yürütüldüğünü dile getirdi. Genel olarak ada bazlı dönüşüm sağlanacağını kaydeden Ataç, “Bu sayede yeşil alanlar artacak ve örnek bir çalışma ortaya çıkacak" diye konuştu. Ancak kentsel dönüşümde ana caddelerin yenilenmesinin büyük bir zorluk olduğunu vurgulayan Ataç, "Ya ciddi bütçeler bulunması ya da ekstra kat izni verilmesi gerekiyor. Aksi halde bu projelerin hayata geçirilmesi zor" ifadelerini kullandı.