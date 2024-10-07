TEKNOFEST kuşağı Adana’yı fethetti!

Eray ŞEN / ADANA

Adana’da 2 Ekim’de başlayıp 6 Ekim’de sona eren, Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ziyaretçi akınına uğradı. Festival boyunca gökyüzünde gerçekleşen akrobasi gösterileri, ileri teknoloji simulasyonlar, bilimsel atölyeler, sergiler ve proje yarışmaları, katılımcılara unutulmaz deneyimler yaşattı. Ziyaretçiler, insansız hava araçları, robotik teknolojiler ve uzay keşifleri gibi pek çok farklı alanda düzenlenen etkinlikleri izleme fırsatı buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, çok sayıda kurum ve kuruluşun yöneticileri, her yaştan teknoloji tutkunları, öğrenciler ve binlerce vatandaş katıldı. Etkinliklerde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi’nde teknoloji takımları yarıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ziyaretçi rekoru bekliyoruz

Etkinlik alanında vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılından bu yana TEKNOFEST'in dalga dalga büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu: "2018'de, 14 farklı kategoride toplam 4 bin 333 takım ve 20 bin yarışmacıyla başlamıştık. Geçen sene İstanbul, Ankara ve İzmir'de 41 farklı kategoride 333 binden fazla takım, 1 milyondan fazla yarışmacıyla, 4,5 milyon ziyaretçiye ulaştık, Allah'a hamdolsun. TEKNOFEST Adana'ya ise 50 farklı kategoride, 790 binden fazla takım, 1 milyon 650 binden fazla yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi bakımından yeni bir rekora imza atacağımıza inanıyorum.”

Havada nefes kesen gösteriler

Festivalde Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Anka-III, Atak helikopteri, F-16 Solotürk, Bayraktar TB3, Bayraktar Akıncı’nın yaptığı uçuşlar ve Türk Yıldızları’nın gösterileri gökyüzüne damgasını vurdu. Gösterilerde Jandarma Çelik Kanatlar ve paramotor uçuşları ile paraşüt atlayışları da yer aldı. Türkiye'nin ilk astronotu, Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı F-16 uçağı ile Adana semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gezeravcı, ayrıca öğrencilerle sohbet edip, sorularını yanıtladı.

ISIF ödülleri Adana’da verildi

Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) düzenlenen 9. Uluslararası Buluş Fuarı'nda (ISIF'24) ödüller, Adana TEKNOFEST'te törenle sahiplerini buldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile TEKNOFEST'te TÜRKPATENT, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) iş birliğindeki ISIF'24'e 16 ülkeden katılım oldu. 298'i yerli 56'sı yabancı 354 buluştan ödül almaya hak kazanlar belirlendi.

Bayraktar: TEKNOFEST yeni bir dünyanın inşası

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, etkinliğin sadece festival değil, aynı zamanda çocukların geleceğine şekil veren, daha güvenli huzurlu ve müreffeh bir dünyayı amaçlayan bir gençlik hareketi olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'in dünyayı dönüştüren, teknolojiyle bir anlamda geleceği iyilik, adalet ve hürriyet değerleriyle inşa edecek bir kuşağın müjdesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, “TEKNOFEST Türkiye'yi kuşattığı gibi ülkemizin sınırlarını da aştı ve dost ve kardeş coğrafyalarda da TEKNOFEST düzenlemeye başladık. Bundan sonra da inşallah genişleyerek devam edecek. Can Azerbaycan'da ilk defa yurt dışında TEKNOFEST düzenledik” dedi.